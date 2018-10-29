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Стало известно о наказании для корреспондента, перепутавшего результат матча ЦСКА - "Краснодар"

Корреспондент телеканала "Матч ТВ" Семен Зигаев получил строгий выговор от руководства за то, что перепутал в прямом эфире результат матча 12-го тура РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром" (1:2).

"За 10 минут до конца матча побежал с трибуны прессы занимать позицию у кромки. В это время "Краснодар" забил. Он прибежал к полю, не заметил. Получил строгий выговор", - написал в Твиттере генеральный продюсер телеканала "Матч Премьер" Гавриил Гордеев.

"Как ничья, вроде выиграли мы, нет?". Газинский пытается переубедить корреспондента "Матч ТВ" (видео)

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Теги: ЦСКА Краснодар
Сегодня, 14:14
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(1)
#10  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 16:09)
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online

Дятел какой- то. Скорее всего матч вообще не смотрел. Видимо бухал в буфете. Выскочил в конце, по- быстрому отстреляться и опять бежать бухать.

Надо его спец.кором на прорыв канализации в Бутово отправить.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#9  Смотрящий  Москва (Сегодня, 15:39)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Даже Газинский посмотрел на табло на всякий случай. smile


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:12)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
По видео - тупой двоешник... Скуксился, даже не смог обыграть красиво свой "промах". Ну какой он журналист? Посмешище.

Наберут полудурков по блату... еще и деньги им дают. Крррасота!


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  RenarTickle  Москва (Сегодня, 15:01)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да ладно, с кем не бывает... Вот тут как раз, кстати, зря накинулись...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#6  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 14:53)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Тина Мандранаки это кто?
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#5  SPV  Bryansk (Сегодня, 14:32)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Как клоун из Комеди клаб стал ген продюсером Матч премьер??? Вот она Россия матушка.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#4  Apant1   (Сегодня, 14:29)
  • +7
  •  (7)
online

Цитата: nedva
...генеральный продюсер телеканала "Матч Премьер" Гавриил Годеев...

Гавр- Годеев?

Да там все клоуны работают, во главе с тиной чикибрики, или как там её
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#3  Xar  Москва (Сегодня, 14:29)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
видео конечно угарное, лучше всяких Аншлагов
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#2  nedva  Russia (Сегодня, 14:16)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
...генеральный продюсер телеканала "Матч Премьер" Гавриил Годеев...

Гавр- Годеев?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 14:15)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бред)))
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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