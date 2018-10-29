Мурад Мусаев получит лицензию категории А весной 2019 года

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев планирует сдать экзамен на тренерскую лицензию категории A весной 2019 года.Специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба в апреле этого года. Формально он остался руководить командой, однако из-за отсутствия у специалиста необходимой лицензии главным тренером числится Олег Фоменко.В настоящий момент Мусаев имеет тренерскую лицензию категории B.