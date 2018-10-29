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Мурад Мусаев получит лицензию категории А весной 2019 года

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев планирует сдать экзамен на тренерскую лицензию категории A весной 2019 года.

Специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба в апреле этого года. Формально он остался руководить командой, однако из-за отсутствия у специалиста необходимой лицензии главным тренером числится Олег Фоменко.

В настоящий момент Мусаев имеет тренерскую лицензию категории B.

ТАСС
Теги: Краснодар Мусаев
Сегодня, 16:32
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#3  Oris   (Сегодня, 17:59)
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dekkaktus,
Кактус, читай внимательно. Там сказано: " В случае удачной сдачи - поступлю на категорию Про"
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
#2  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 17:04)
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Болеет за:
«Краснодар»
а с каких пор лицензия А, автоматически дает лицензию ПРО ???



Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев будет сдавать экзамен на тренерскую лицензию категории A в мае 2019 года.

– Пока не хотелось бы торопить события относительно тренерской лицензии. Точной даты нет, но думаю, что в мае 2019 года пойду сдавать на категорию А – это будет уже итоговый экзамен. Потом, в случае успешной сдачи, буду поступать на категорию Pro, – рассказал Мусаев.

Напомним, 34-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера «быков» весной 2018 года. После прихода Олега Фоменко на данную должность, Мусаев остался руководить командой.

Сейчас Мусаев имеет тренерскую лицензию категории B. Главным тренером в клубе РПЛ могут работать только обладатели лицензии Pro.

Под его руководством краснодарский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#1  Oris   (Сегодня, 16:48)
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Прикольно будет, если он, не имея права быть главным тренером, выиграет чемпионат.
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
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