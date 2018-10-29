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"Зенит" в большинстве минимально выигрывает в Самаре

Лидер Российской премьер-лиги "Зенит" в гостях оказался сильнее "Крыльев Советов" (1:0).

Чемпионат России

12-й тур

Крылья Советов – Зенит 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 22 Паредес.

"Крылья Советов" – Рыжиков, Рохель, Зотов, Чичерин, Бурлак, Антон, Башкиров, Канунников, Ткачук, Молло (Яковлев, 70), Корниленко (Самарджич, 81).
"Зенит" – Лунев, Маммана, Чернов (Анюков, 79), Иванович, Нету, Ерохин (Шатов, 56), Паредес, Кузяев, Мак, Маркизио, Дзюба.

Предупреждения: Рохель (8), Маммана (52), Корниленко (59), Нету (60), Чичерин (63).
Удаление: Рохель (78).
Теги: Крылья Советов Зенит
Сегодня, 19:53
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#51  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 20:23)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
с такой топовой игрой в пору переключиться на Сашеньку Коку,
ибо тренера Европейской формации Семака трогать строго нежелательно,
тонкая душевная организация,
побежит затачивать тупые ножницы для аппликации grinning
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#50  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:21)
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
С Победой! Очень важные 3 очка на фоне яркой игры Краснодара....и судейство...так и Барсу придушить легко...свисти что положено, со стандартов умеем забивать.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#49  chpockman  Хвастовичи (Сегодня, 20:18)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бауэр
Это вообще зенит играл? Это не футбол, а тихий ужас. Бездарная игра от зенита и только стечение обстоятельств связанное с везением одних и неумением забивать других позволило достичь нужного результата. Очень слабый матч со стороны зенита. Ставьте минусы ;)

+
Регистрация: 21.10.2013 [жалоба]
#48  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:17)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
баклан тебе на пустырник добавить?

добавь себе на виагру, хрюша smile

Цитата: Ахилл
Не будут они чемпионами.

мечтай! а вы в таблице - хде вообще? smile


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам грязный скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#47  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:14)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бауэр возьми с полки пирожок плюсик, то есть ))). Игра была ниже среднего. Выиграли, и ладно.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#46  Л. Месси  Антарктида (Сегодня, 20:12)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
acetophenon  

А по твоим сраным комментам скажешь обратное, чукчело.
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
#45  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:12)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бауэр
Это вообще зенит играл? Это не футбол, а тихий ужас. Бездарная игра от зенита и только стечение обстоятельств связанное с везением одних и неумением забивать других позволило достичь нужного результата. Очень слабый матч со стороны зенита. Ставьте минусы

да не, в принципе все правильно сказано, Крылья играли лучше и быстрей, но класса им не хватило...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#44  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 20:11)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
у Зенита 2/3 - топ-сборники

blush баклан тебе на пустырник добавить?



Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#43  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:10)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: acetophenon
Драли? Ты, видимо, слишком много тяпнул.

передоз валидола blush
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#42  Tokio581   (Сегодня, 20:08)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Есть + 3.
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#41  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:07)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Крылья были лучше даже в меньшинстве и поражения не заслужили, но счёт на табло.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#40  filin89  Коми Африка (Сегодня, 20:06)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: zen-it
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: кочегар
опять скандал

это ты про выступление Локомотива в еврокубках?
ну да, с тем же успехом в ЛЧ можно было Анжи отправить...

Да у них старая Шпалыч, постоянно про судейство ноет, как и сами проводницы! Походу по привычке, он это сказанул.

Слышь бичиха, ты Палыча не трожь! Ну а про нытье вы то все знаете! При Луческу вы каждый тур своими заплакаными ёблaми трясли! smile
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#39  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 20:06)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Бывают и такие матчи....Главное 3 очка. Всех с победой.


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#38  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 20:05)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Л. Месси,
Свиная гомосятина на другой ветке, свали туда, озабоченный.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#37  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 20:05)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Очередной ужасный (гостевой) матч Зенита!
После поединка вижу только один плюс - 3 очка. Всё.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#36  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 20:04)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
И они еще борются за звание дома высокой культуры быта...Не будут они чемпионами.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#35  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:04)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бауэр
Очень слабый матч со стороны зенита

Враг, соглашусь с тобой. Но только потому так, что у Зенита 2/3 - топ-сборники + еврокубки. Соответственно, такие команды как Крылья намного-намного свежее... И все равно мы победили! Класс не пропьешь.


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам грязный скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#34  conscience  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:04)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит станет чемпионом. В прошлом году такую игру точно не выиграли бы. В этом году либо отскакиваем, либо если проигрываем, то одновременно проигрывают конкуренты:)


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
#33  guns111  Выборг (Сегодня, 20:03)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
гей ветки лучше не трогать , пусть чмокают у Миллера
бибарасы России

гладиатор радужный, подожди, скоро чмокнешь


--------------------
Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#32  Л. Месси  Антарктида (Сегодня, 20:03)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Крылья" мне напоминают ёбаря нерасторопного:

твоего любовничка?
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
#31  Медведь Русский   (Сегодня, 20:03)
  • +1
  •  (5)

Цитата: Бауэр
Это вообще зенит играл? Это не футбол, а тихий ужас. Бездарная игра от зенита и только стечение обстоятельств связанное с везением одних и неумением забивать других позволило достичь нужного результата. Очень слабый матч со стороны зенита. Ставьте минусы ;)

мне кажется даже после 30 тура, когда зенит станет чемпионом, набрав очков эдак 70. журналисты и те кто болеют за Спартак, будут писать что у зенита огромные проблемы. играют ужасно. Семак не может наладить игру. НО, уверенно стал чемпионом, практически не теряя очки в играх с лидерами. ...
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#30  Blessing  Спб (Сегодня, 20:03)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
ща настоящий футбол посмотрим...в исполнении Рубина


Я тоже за Рубин. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#29  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 20:03)
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
гей ветки лучше не трогать , пусть чмокают у Миллера
бибарасы России stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#28  Бриг   (Сегодня, 20:01)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
Зенит провел два разных тайма, в первом выиграл, во втором, в большинстве удержал счёт.Лунёв молодец, спасал.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#27  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 20:01)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Бауэр,
Пол-часа потерпи, и сможешь увидеть и рассказать всем про божественный свинофутбол. Иди уже, покушай.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#26  utekay  Россия (Сегодня, 20:01)
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бауэр
Это вообще зенит играл? Это не футбол, а тихий ужас
ща настоящий футбол посмотрим...в исполнении Рубина


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#25  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 20:00)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
В большинстве


Трудно против судейки то.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#24  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:00)
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
какое же дерьмо сидр команда

точно, дерьмо сидр-свино-шкура smile


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам грязный скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#23  utekay  Россия (Сегодня, 19:59)
  • +7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: guns111
аметил закономерность, только пилотки выиграют - сразу лезут везде с замечаниями

есть такое! smile
а свиньи просто лезут...всегда и везде ...затычки


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#22  Бауэр  Москва (Сегодня, 19:59)
  • +6
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это вообще зенит играл? Это не футбол, а тихий ужас. Бездарная игра от зенита и только стечение обстоятельств связанное с везением одних и неумением забивать других позволило достичь нужного результата. Очень слабый матч со стороны зенита. Ставьте минусы ;)


--------------------
Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
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