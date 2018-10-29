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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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20:02
Могилевец и Азмун получили серьезные повреждения на тренировке перед игрой со "Спартаком" - каждому наложено по 9 швов (6)
Могилевец и Азмун получили серьезные повреждения на тренировке перед игрой со "Спартаком" - каждому наложено по 9 швов (6)
14:14
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Стало известно о наказании для корреспондента, перепутавшего результат матча ЦСКА - "Краснодар" (19)
12:29
Бывший врач "Спартака": Каррера положил себе в карман $1 млн, выделенный на всех. Он добрый? (61)
Бывший врач "Спартака": Каррера положил себе в карман $1 млн, выделенный на всех. Он добрый? (61)
11:09
СМИ: Зе Луиш, Адриано и Фернандо не полетели в Казань в знак протеста против увольнения Карреры (58)
СМИ: Зе Луиш, Адриано и Фернандо не полетели в Казань в знак протеста против увольнения Карреры (58)
10:50
Игорь Корнеев: без Месси и Роналду непривычно, но за матчем "Барсы" и "Реала" приятно наблюдать
Игорь Корнеев: без Месси и Роналду непривычно, но за матчем "Барсы" и "Реала" приятно наблюдать
10:22
Анатолий Байдачный: когда играл Семак, подбор футболистов в "Зените" был значительно сильнее (1)
Анатолий Байдачный: когда играл Семак, подбор футболистов в "Зените" был значительно сильнее (1)
"Зенит" в большинстве минимально выигрывает в Самаре
Лидер Российской премьер-лиги "Зенит" в гостях оказался сильнее "Крыльев Советов" (1:0).
Чемпионат России
12-й тур
Крылья Советов – Зенит 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 22 Паредес.
"Крылья Советов" – Рыжиков, Рохель, Зотов, Чичерин, Бурлак, Антон, Башкиров, Канунников, Ткачук, Молло (Яковлев, 70), Корниленко (Самарджич, 81).
"Зенит" – Лунев, Маммана, Чернов (Анюков, 79), Иванович, Нету, Ерохин (Шатов, 56), Паредес, Кузяев, Мак, Маркизио, Дзюба.
Предупреждения: Рохель (8), Маммана (52), Корниленко (59), Нету (60), Чичерин (63).
Удаление: Рохель (78).
Чемпионат России
12-й тур
Крылья Советов – Зенит 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 22 Паредес.
"Крылья Советов" – Рыжиков, Рохель, Зотов, Чичерин, Бурлак, Антон, Башкиров, Канунников, Ткачук, Молло (Яковлев, 70), Корниленко (Самарджич, 81).
"Зенит" – Лунев, Маммана, Чернов (Анюков, 79), Иванович, Нету, Ерохин (Шатов, 56), Паредес, Кузяев, Мак, Маркизио, Дзюба.
Предупреждения: Рохель (8), Маммана (52), Корниленко (59), Нету (60), Чичерин (63).
Удаление: Рохель (78).
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