Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Рубин" спасся в игре со "Спартаком" - вышедший на 92-й минуте Сорокин забил первым касанием

Казанский "Рубин" спасся на 92-й минуте в матче со "Спартаком".

Чемпионат России

12-й тур

Рубин – Спартак 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 78, пенальти Комбаров, 1:1 – 90+2 Сорокин.

"Рубин" – Коновалов, Уремович, Навас, Гранат, Камболов, Байрамян, Коновалов, Устинов, Подберезкин, Кудряшов, Полоз (Бухаров, 76).
"Спартак" – Максименко, Джикия, Боккетти, Кутепов, Комбаров, Попов (Еременко, 61), Зобнин, Ташаев (Мельгарехо, 86), Игнатов, Ханни (Нимели, 57), Петкович.

Предупреждения: Комбаров (41), Ханни (44), Подберезкин (47), Устинов (63), Ташаев (79), Зобнин (87).
Вчера, 22:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
85
(10)
Вернуться назад   1 2 3   Следующая страница
#85  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 00:03)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Зенит, впринципе, - неприемлемая команда

Эт точно... - для свиней. Свиней мы "драли и драть будем", - под пиво smile


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам грязный скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#84  Антуан Грейцман  Челябинск (Вчера, 23:58)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: капля никотина
Зенит в принципе не команда, а вполне себе политпроект от "частного" Газпрома. С вполне просчитываемой последующей судьбой.

В Москве можно многое:

Продать Бергам Динамо с огромной пощадью у Петровского парка, построить стадик, никому особо не нужный, и вокруг него - многообразрие добывающих деньги комплексов. Почти за так.

Можно дать РЖД построить проект - там просто построить, там скромнее. Хотя...

Можно Гинеру дать построить комплекс, в котором стадион - лишь толика. Да он и не большой, чего уж там.

Можно сейчас альтруистично воссоздавать Торпедо со всей инфраструктурой - оно ведь необыкновенно нужно, вся Москва кипит - где ж Торпедо?

Можно еще Тушинскую пойму отдать под застройку - и воздвигнуть там стадион и определенное количество благоустроенных кварталов жилья, не малое, к слову. Посадить в телек тупого комментатора какого-нибудь - пусть рекламирует.

Уйдут боссы - тихо или громко уйдут клубы. Как ФК Москва, Асмарал и тп - сейчас они в том же зависимом положении.

А у Зенита, да, другая судьба, не такая, как у всех святых московских клубов. Это единственное принятое населением Питера футбольное зрелище. Не будет Газпрома - будет другое что-то. Зрелище не отнимут. Значит, Зениту быть - как и до Газпрома был.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#83  Сибирячок   (Вчера, 23:47)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вот какого хера Рианчо вывел на поле уголька? Если так уж хочется молодёжь проверить, надо было Руденко выпускать, а не это дерево.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#82  ckorp  Санкт-Петербург (Вчера, 23:40)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
fox771, конечно его будут гнобить: он-то один в этом мире знает кто лепит правильные куличи. А от того, что есть несогласные, злиться до красноты. Да Спартак еще чего-то не очень радует. Вот и раздувает до неимоверных размеров Михаила.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#81  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:23)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Тебе 15 лет? Или болезненное слабоумие? К чему дебильные вопросы задавать? Ты вообще не понимаешь какие лепишь куличи?

Да непонятно просто, чего ты моргаешь, на что намекаешь. Все ждешь что "питерских вынесут вперед ногами" ? А придут, наверное, лукойловские хачежидовские воротилы? Распространять свой опыт управления Спартаком на всю страну? Или лукойловских вынесут тоже? Тогда, если следовать твоей логике, Спартак разделит их судьбу - тудый, на свалку истории?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#80  fox771  Питер-Ленинград (Вчера, 23:23)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Ну не успел вмешаться и мы выиграли.

ты ж сам пейсал ,что он клубом не рулит , жоповилятель


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#79  капля никотина  Москва (Вчера, 23:20)
  • -3
  •  (5)

Цитата: Хитрый Лис
Надо думать, вы в свою очередь повторите судьбу Лукойла?

Тебе 15 лет? Или болезненное слабоумие? К чему дебильные вопросы задавать? Ты вообще не понимаешь какие лепишь куличи?
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#78  fox771  Питер-Ленинград (Вчера, 23:18)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
дебил?

ведешь себя как базарная хабалка ,праильно тебя гнобят


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#77  Пивовед  Кёнигсбергщина (Вчера, 23:18)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
енит в принципе не команда, а вполне себе политпроект от "частного" Газпрома.


ЗППП- это не только
Заболевания Передающиеся Половым Путём
но и
Зенит- Петербургский Политический Проект.

итого, да

Зенит-Заболевание Передающееся Политическим Путём.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#76  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:17)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Связали себя с этим руководством? Так повторите их судьбу. Полностью. От и до.

Надо думать, вы в свою очередь повторите судьбу Лукойла?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#75  капля никотина  Москва (Вчера, 23:12)
  • 0
  •  (10)

Цитата: Пивовед
Зенит, впринципе, - неприемлемая команда.

Зенит в принципе не команда, а вполне себе политпроект от "частного" Газпрома. С вполне просчитываемой последующей судьбой.

Связали себя с этим руководством? Так повторите их судьбу. Полностью. От и до.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#74  SPV 77  Брянск (Вчера, 23:09)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну хоть ослят с разорванной дважды за неделю попой подвинули в таблице и то ладно.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#73  капля никотина  Москва (Вчера, 23:05)
  • +2
  •  (2)

Цитата: zenit47
Помнится года два назад, Федун был гениальный руководитель, что сейчас то поменялось?

два года назад он был чем то другим так сильно занят, что неожиданное чемпионство прoeбал. Ну не успел вмешаться и мы выиграли. Теперь он бдит.И результаты - налицо. Как в старые добрые времена темного пятнадцатилетия.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#72  Пивовед  Кёнигсбергщина (Вчера, 23:05)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fox771
Цитата: Пивовед
есть примета

примета - есть повторяющаяся суть , к Зениту это неприемлимо !


Зенит, впринципе, - неприемлемая команда.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#71  Zamba  Санкт-Петербург (Вчера, 23:04)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: _strelez_
да ну... это ж *глас народа*... потому и команда * народная*....

наркоманда, глас кого тогда?)


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#70  pasha  Ленинград (Вчера, 23:03)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: al-les
Абсолютно бездарная скучная игра двух команд, профукавших своё былое величие

Ну вот хоть у кого-то началось прозрение.. Так по капельке и придет осознание, что победы в доисторическое время просто светлая память о былом, которую надо помнить и чтить, а жить сегодняшним днем, не кичась древними победами..


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#69  zenit47  СПБ (Вчера, 23:03)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
al-les,
Помнится года два назад, Федун был гениальный руководитель, что сейчас то поменялось?
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#68  Frankenstein   (Вчера, 23:02)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Конек
Немного не так: У команды хозяин которой федун будущего нет....

ты то куда летишь,струбцина недочпоканная,ты бы после конечпоков такой смелый был,а то вчера полтора землекопа отписались на ветке с Краснодаром и по тёткам галопом сквозняк нарисовали))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#67  kurynin60  г. Курск (Вчера, 23:00)
  • -2
  •  (10)
online

Blessing,
Бомжары помойные, радуйтесь, что отскочили с крыльями. Три явных голевых момента не забили самарцы, а одна атака и удар корявенький падераса и результат сделан. А канунников наверное в момент удара вспомнил из каких пенатов он вылетел (не стал огорчать своих бывших) и умудрился из убойнейшей позиции не забить, где не попасть было сложнее чем попасть в рамку.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#66  _strelez_  ростов (Вчера, 22:59)
  • -2
  •  (8)

Цитата: leopold366
Заметки на полях: за фразу комментатора в конце матча "...сейчас НАШ либерийский нападающий был близок к голу...", следует увольнять без выходного пособия.

да ну... это ж *глас народа*... потому и команда * народная*....
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#65  al-les  SPB (Вчера, 22:58)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Абсолютно бездарная скучная игра двух команд, профукавших своё былое величие. Хоть расстреляйте, ну бесполезно менять тренеров при таком руководстве.
Регистрация: 31.08.2018 [жалоба]
#64  pasha  Ленинград (Вчера, 22:58)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ахилл
online
Болеет за:
«Спартак»

Цитата: fox771
днище уже прошло очищение !
Это которое днище? Которое недавно Зине присунуло?

Зенит благороден.... Два поражения от тех кому очки ох как нужны... Мы не жадные, а сделанного задела пока хватает..


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#63  капля никотина  Москва (Вчера, 22:57)
  • -4
  •  (10)

Цитата: fox771
кста предлагаю вам в знак протеста сжечь ваше стадио вместе со сливальщиками ,предварительно привязав их к старостиным

Стадион то тут при чем, дебил? На нем мильярд бюджетных долларей не спuздили.

Вот ваш сжигать придется, если он раньше сам на ваши туши не обвалится, как хохлам склады вооружений -чтоб скрыть следы хищения. Это сто болтов.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#62  utekay  Россия (Вчера, 22:55)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Фу, аж вздрогнул

laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#61  Конек   (Вчера, 22:55)
  • -2
  •  (2)

кстати спам вообще без напов играл получается? smirk Занятная схемка: 5-5-0 kissing_closed_eyes
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#60  fox771  Питер-Ленинград (Вчера, 22:54)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
есть примета

примета - есть повторяющаяся суть , к Зениту это неприемлимо !


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#59  Blessing  Спб (Вчера, 22:51)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
овец там не может быть по определению...есть свиньи паршивые и ещё паршивей

Фу, аж вздрогнул. angry


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#58  Ахилл  Ульяновск (Вчера, 22:51)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fox771
днище уже прошло очищение !

Это которое днище? Которое недавно Зине присунуло?


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#57  Пивовед  Кёнигсбергщина (Вчера, 22:50)
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fox771
днище уже прошло очищение ! теперь ваша очередь


есть примета- Зенит вылетает в пердив после Спартака.

но в отличие от Спартака Зенит задерживается в пердиве на года.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#56  utekay  Россия (Вчера, 22:48)
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр
Одна паршивая овца в Спартаке гробит старание всех

овец там не может быть по определению...есть свиньи паршивые и ещё паршивей confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
Вернуться назад   1 2 3   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.