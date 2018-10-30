Сергей Кривохарченко: Показывая матчи в разное время и вынося их на понедельник, РПЛ хочет расширить аудиторию

После матча "Крылья Советов" - "Зенит" пресс-служба самарского клуба организовала интервью с комментатором встречи Сергеем Кривохарченко, в котором он рассказал о своих ощущениях от атмосферы на "Самара Арене", о вынесении игр на будние дни, о "Молломании" и о подаренных ему раках. Корреспондентыпередают детали беседы из микст-зоны самарского стадиона.- Я здесь не в первый раз. Мне нравится стадион с точки зрения конструкций. «Самара Арена» эффектная снаружи и с отличным полем внутри. С точки зрения атмосферы она несколько специфическая. Мне кажется, что она такая из-за болельщиков, которые составляют активную часть и которые раньше заполняли «Металлург». Сейчас, насколько я слышал, у клуба есть некий конфликт с «ультрас», и он сказывается. Не столько на посещаемости, потому что новый стадион привлекает новую публику. Аудитория расширяется – люди приходят с детьми, приходят женщины, их цепляет происходящее. И это хорошо, потому что на этом экономическом базисе построено благополучие футбольных клубов. Но атмосферу на стадионе все-таки создают активные болельщики – те самые, которые обычно располагаются за воротами, которые поют, которые кричат, которые придумывают остроумные лозунги. Это на «Самара Арене» немножко не хватает. Я был на матче-открытии в апреле этого года, когда «Крылья» играли с «Факелом». И вот тогда была несколько театральная атмосфера. Сегодня мне вновь бросилось в глаза, что здесь не хватает поддержки активных фанатов.- Мне кажется, что люди, отвечающие за стадион, сотрудники клуба должны выстраивать эти отношения с болельщиками. Это сложно, потому что активные фанаты достаточно специфичны. У них свои представления о прекрасном, свои представления о том, как все должно быть устроено. Эти сложности есть у всех клубов. Я, например, помню, когда появился новый стадион в Донецке, у «Шахтера» были трения с «ультрас». Руководители и владельцы донецкого клуба вели непростые переговоры, и в конце концов были найдены компромиссы. Баланс найти иногда очень сложно, но это необходимо сделать.- У нас пока еще не совсем Бундеслига с точки зрения привлекательности для телевидения, спонсоров и рекламодателей. Почему российская Премьер-Лига таким образом организует календарь, я понимаю. Она хочет расширить аудиторию, показав матчи в разное время. В Бундеслиге, кстати говоря, несмотря на протесты игры в понедельник никуда не делись – они будут. И в нынешнем сезоне, и в следующем, и еще ближайшие пару лет, потому что так составлен телеконтракт. Понятно, что будничные матчи менее удобны. Особенно для тех болельщиков, которые приезжают из окрестностей. Но в целом многие понимают, почему это делается.- Мы с Дмитрием Шнякиным обсуждали во время репортажа, что «Зенит», возможно, сознательно отдает территорию и мяч сопернику, потому что играть в таком насыщенном графике действительно тяжело. У Семака хоть и кажется, что есть длинная скамейка, но не на каждой позиции можно провести ротацию состава. Это объективный факт. Есть травмированные футболисты. «Зенит» это прекрасно понимает. Он умеет прекрасно контратаковать, а «Крылья» в предыдущих матчах теряли мяч на чужой половине поля, стараясь играть от себя, и пропускали немало голов после быстрых атак соперника. Но у самарской команды, мне кажется, есть прогресс. Я комментировал встречу с «Динамо» и делать это было, откровенно говоря, тяжело. Божович тогда наблюдал за игрой с трибуны, он еще ничего не успел поменять. Сегодня же он добавил одного игрока в центр поля, впервые сыграл не в 3 центральных защитника. Очень понравился прессинг в исполнении «Крыльев», их самоотдача. При таком серьезном преимуществе, конечно, болельщикам хотелось бы, чтобы моментов было бы больше. И их должно было быть больше, но не хватает индивидуального мастерства в атаке в матче, где соперник – «Зенит». Но прогресс все равно очевиден. Приглашение Божовича, учитывая его работу в предыдущих командах, оно не могло себя не оправдать и должно еще себя оправдывать по ходу сезона.- Я не обратил на это внимание, честно говоря. Понятно, что в Самаре очень любят Молло, и есть за что. Но все его серьезные достижения и успехи были зарегистрированы еще до его отъезда в «Зенит». Последние месяцы до возвращения в Самару он играл нерегулярно. Пока он не совсем похож на себя самого трехлетней давности. У меня есть ощущение, что «Молломания» в Самаре не сильно превосходит, например, любовь к Сергею Корниленко. Поэтому концентрироваться на одном футболисте не имеет смысла. Я не заметил, что как-то сильно изменилось настроение на трибунах после ухода Молло. Понятно, что болельщики расстроились из-за его ухода, но команда-то продолжала атаковать и пытаться отыграться даже в меньшинстве. Когда я спускался с комментаторской позиции сюда вниз, я услышал разговоры болельщиков. Мне бросилось в уши, что все очень позитивно оценивали сегодняшний матч. Несмотря на поражение, я услышал, что болельщики были рады, что «Крылья» хорошо играли, хорошо боролись. Если дальше так будет продолжаться, то аудитория не будет уменьшаться, а должна только увеличиваться.- Положительно. Я люблю все новое. Я с большой благодарностью принял подарок. В Самаре отличная пресс-служба, сюда всегда очень приятно приезжать.- Что-то мы и сами себе можем организовать. Не проблема. Я пробовал уже «Жигулевское», бывал «На Дне». Я не в первый раз в Самаре. Мне нравится здесь.