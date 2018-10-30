Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:37
Сергей Кривохарченко: Показывая матчи в разное время и вынося их на понедельник, РПЛ хочет расширить аудиторию (1)
Сергей Кривохарченко: Показывая матчи в разное время и вынося их на понедельник, РПЛ хочет расширить аудиторию (1)
09:58
Последствия рассечения Сердара Азмуна после столкновения с Могилевцом на тренировке (фото) (2)
Последствия рассечения Сердара Азмуна после столкновения с Могилевцом на тренировке (фото) (2)
09:32
Егор Сорокин: выйти на 90-й минуте, забить первым касанием - такое случается один раз в карьере (1)
Егор Сорокин: выйти на 90-й минуте, забить первым касанием - такое случается один раз в карьере (1)
Вчера, 23:50
Денис Глушаков: верю в светлое будущее! (19)
Денис Глушаков: верю в светлое будущее! (19)
Вчера, 23:35
Валерий Рейнгольд: "Спартак" еще долго будет играть невнятно, нервозно и нестабильно (6)
Валерий Рейнгольд: "Спартак" еще долго будет играть невнятно, нервозно и нестабильно (6)
Вчера, 23:25
Дмитрий Комбаров впервые за 3 года забил за "Спартак" (2)
Дмитрий Комбаров впервые за 3 года забил за "Спартак" (2)
Вчера, 23:03
Егор Сорокин - гений. Оценки матча "Рубин" - "Спартак" (4)
Егор Сорокин - гений. Оценки матча "Рубин" - "Спартак" (4)
Вчера, 22:53
Егор Сорокин забил гол спустя пять секунд после выхода на поле (5)
Егор Сорокин забил гол спустя пять секунд после выхода на поле (5)
Вчера, 22:51
Рауль Рианчо: думаю, что результат справедлив (5)
Рауль Рианчо: думаю, что результат справедлив (5)
Вчера, 22:24
"Рубин" спасся в игре со "Спартаком" - вышедший на 92-й минуте Сорокин забил первым касанием (94)
"Рубин" спасся в игре со "Спартаком" - вышедший на 92-й минуте Сорокин забил первым касанием (94)
Вчера, 22:08
Болельщики "Спартака" процитировали Карреру на баннере (фото) (4)
Болельщики "Спартака" процитировали Карреру на баннере (фото) (4)
Вчера, 21:29
Сергей Семак: каждый игрок "Зенита" может играть лучше, чем сегодня. Но спад неминуем (видео) (4)
Сергей Семак: каждый игрок "Зенита" может играть лучше, чем сегодня. Но спад неминуем (видео) (4)
Вчера, 20:54
Супер-Паредес, невезучие самарцы и фиаско Рохеля: оценки по итогам матча "Крылья Советов" - "Зенит"
Супер-Паредес, невезучие самарцы и фиаско Рохеля: оценки по итогам матча "Крылья Советов" - "Зенит"
Вчера, 20:48
Георгий Зотов: считаю, судья ошибочно удалил Рохеля (4)
Георгий Зотов: считаю, судья ошибочно удалил Рохеля (4)
Вчера, 20:02
Могилевец и Азмун получили серьезные повреждения на тренировке перед игрой со "Спартаком" - каждому наложено по 9 швов (13)
Могилевец и Азмун получили серьезные повреждения на тренировке перед игрой со "Спартаком" - каждому наложено по 9 швов (13)
Вчера, 19:53
"Зенит" в большинстве минимально выигрывает в Самаре (73)
"Зенит" в большинстве минимально выигрывает в Самаре (73)
Вчера, 19:43
"Бешикташ" хочет вернуть Лориса Кариуса в "Ливерпуль" (3)
"Бешикташ" хочет вернуть Лориса Кариуса в "Ливерпуль" (3)
Вчера, 19:25
"Рубин" — "Спартак": Глушаков и Еременко остались в запасе, Азмун не попал в заявку (39)
"Рубин" — "Спартак": Глушаков и Еременко остались в запасе, Азмун не попал в заявку (39)
Вчера, 19:16
Олег Романцев: Кононов - растущий специалист (4)
Олег Романцев: Кононов - растущий специалист (4)
Вчера, 18:47
Экс-футболист "Барселоны" и "Волги" Марк Кросас прокомментировал результат "эль-классико" (3)
Экс-футболист "Барселоны" и "Волги" Марк Кросас прокомментировал результат "эль-классико" (3)
Вчера, 18:25
Роналду: я ушел из "Реала" из-за Флорентино Переса
Роналду: я ушел из "Реала" из-за Флорентино Переса
Вчера, 17:57
Сергей Давыдов: Рианчо - человек-позитив (2)
Сергей Давыдов: Рианчо - человек-позитив (2)
Сергей Кривохарченко: Показывая матчи в разное время и вынося их на понедельник, РПЛ хочет расширить аудиторию
После матча "Крылья Советов" - "Зенит" пресс-служба самарского клуба организовала интервью с комментатором встречи Сергеем Кривохарченко, в котором он рассказал о своих ощущениях от атмосферы на "Самара Арене", о вынесении игр на будние дни, о "Молломании" и о подаренных ему раках. Корреспонденты Rusfootball.info передают детали беседы из микст-зоны самарского стадиона.
- Как вам атмосфера стадиона в Самаре?
- Я здесь не в первый раз. Мне нравится стадион с точки зрения конструкций. «Самара Арена» эффектная снаружи и с отличным полем внутри. С точки зрения атмосферы она несколько специфическая. Мне кажется, что она такая из-за болельщиков, которые составляют активную часть и которые раньше заполняли «Металлург». Сейчас, насколько я слышал, у клуба есть некий конфликт с «ультрас», и он сказывается. Не столько на посещаемости, потому что новый стадион привлекает новую публику. Аудитория расширяется – люди приходят с детьми, приходят женщины, их цепляет происходящее. И это хорошо, потому что на этом экономическом базисе построено благополучие футбольных клубов. Но атмосферу на стадионе все-таки создают активные болельщики – те самые, которые обычно располагаются за воротами, которые поют, которые кричат, которые придумывают остроумные лозунги. Это на «Самара Арене» немножко не хватает. Я был на матче-открытии в апреле этого года, когда «Крылья» играли с «Факелом». И вот тогда была несколько театральная атмосфера. Сегодня мне вновь бросилось в глаза, что здесь не хватает поддержки активных фанатов.
- Как, на ваш взгляд, можно наладить отношения с болельщиками и воспитать в них культуру боления?
- Мне кажется, что люди, отвечающие за стадион, сотрудники клуба должны выстраивать эти отношения с болельщиками. Это сложно, потому что активные фанаты достаточно специфичны. У них свои представления о прекрасном, свои представления о том, как все должно быть устроено. Эти сложности есть у всех клубов. Я, например, помню, когда появился новый стадион в Донецке, у «Шахтера» были трения с «ультрас». Руководители и владельцы донецкого клуба вели непростые переговоры, и в конце концов были найдены компромиссы. Баланс найти иногда очень сложно, но это необходимо сделать.
- В Германии болельщики протестовали против проведения матчей в будние дни. «Крылья» уже который раз играют в понедельник. Как вы считаете, правильно выносить некоторые игры на рабочие дни?
- У нас пока еще не совсем Бундеслига с точки зрения привлекательности для телевидения, спонсоров и рекламодателей. Почему российская Премьер-Лига таким образом организует календарь, я понимаю. Она хочет расширить аудиторию, показав матчи в разное время. В Бундеслиге, кстати говоря, несмотря на протесты игры в понедельник никуда не делись – они будут. И в нынешнем сезоне, и в следующем, и еще ближайшие пару лет, потому что так составлен телеконтракт. Понятно, что будничные матчи менее удобны. Особенно для тех болельщиков, которые приезжают из окрестностей. Но в целом многие понимают, почему это делается.
- Вы согласны, что «Крылья» после смены Тихонова на Божовича прибавили? Или сегодня «Зенит» просто играл ниже своих возможностей?
- Мы с Дмитрием Шнякиным обсуждали во время репортажа, что «Зенит», возможно, сознательно отдает территорию и мяч сопернику, потому что играть в таком насыщенном графике действительно тяжело. У Семака хоть и кажется, что есть длинная скамейка, но не на каждой позиции можно провести ротацию состава. Это объективный факт. Есть травмированные футболисты. «Зенит» это прекрасно понимает. Он умеет прекрасно контратаковать, а «Крылья» в предыдущих матчах теряли мяч на чужой половине поля, стараясь играть от себя, и пропускали немало голов после быстрых атак соперника. Но у самарской команды, мне кажется, есть прогресс. Я комментировал встречу с «Динамо» и делать это было, откровенно говоря, тяжело. Божович тогда наблюдал за игрой с трибуны, он еще ничего не успел поменять. Сегодня же он добавил одного игрока в центр поля, впервые сыграл не в 3 центральных защитника. Очень понравился прессинг в исполнении «Крыльев», их самоотдача. При таком серьезном преимуществе, конечно, болельщикам хотелось бы, чтобы моментов было бы больше. И их должно было быть больше, но не хватает индивидуального мастерства в атаке в матче, где соперник – «Зенит». Но прогресс все равно очевиден. Приглашение Божовича, учитывая его работу в предыдущих командах, оно не могло себя не оправдать и должно еще себя оправдывать по ходу сезона.
- Правильно ли будет сказать, что болельщицкий запал резко упал, когда Молло получил травму и покинул поле?
- Я не обратил на это внимание, честно говоря. Понятно, что в Самаре очень любят Молло, и есть за что. Но все его серьезные достижения и успехи были зарегистрированы еще до его отъезда в «Зенит». Последние месяцы до возвращения в Самару он играл нерегулярно. Пока он не совсем похож на себя самого трехлетней давности. У меня есть ощущение, что «Молломания» в Самаре не сильно превосходит, например, любовь к Сергею Корниленко. Поэтому концентрироваться на одном футболисте не имеет смысла. Я не заметил, что как-то сильно изменилось настроение на трибунах после ухода Молло. Понятно, что болельщики расстроились из-за его ухода, но команда-то продолжала атаковать и пытаться отыграться даже в меньшинстве. Когда я спускался с комментаторской позиции сюда вниз, я услышал разговоры болельщиков. Мне бросилось в уши, что все очень позитивно оценивали сегодняшний матч. Несмотря на поражение, я услышал, что болельщики были рады, что «Крылья» хорошо играли, хорошо боролись. Если дальше так будет продолжаться, то аудитория не будет уменьшаться, а должна только увеличиваться.
- Вам подарили раков сегодня. Как вы оценили этот экзотичный подарок?
- Положительно. Я люблю все новое. Я с большой благодарностью принял подарок. В Самаре отличная пресс-служба, сюда всегда очень приятно приезжать.
- Раки хорошо подходят под пенный напиток. Может быть, вы хотели получить в подарок еще и «Жигулевское»?
- Что-то мы и сами себе можем организовать (смеется). Не проблема. Я пробовал уже «Жигулевское», бывал «На Дне». Я не в первый раз в Самаре. Мне нравится здесь.
Роман Гуськов, Иван Долинин, Rusfootball.info
- Как вам атмосфера стадиона в Самаре?
- Я здесь не в первый раз. Мне нравится стадион с точки зрения конструкций. «Самара Арена» эффектная снаружи и с отличным полем внутри. С точки зрения атмосферы она несколько специфическая. Мне кажется, что она такая из-за болельщиков, которые составляют активную часть и которые раньше заполняли «Металлург». Сейчас, насколько я слышал, у клуба есть некий конфликт с «ультрас», и он сказывается. Не столько на посещаемости, потому что новый стадион привлекает новую публику. Аудитория расширяется – люди приходят с детьми, приходят женщины, их цепляет происходящее. И это хорошо, потому что на этом экономическом базисе построено благополучие футбольных клубов. Но атмосферу на стадионе все-таки создают активные болельщики – те самые, которые обычно располагаются за воротами, которые поют, которые кричат, которые придумывают остроумные лозунги. Это на «Самара Арене» немножко не хватает. Я был на матче-открытии в апреле этого года, когда «Крылья» играли с «Факелом». И вот тогда была несколько театральная атмосфера. Сегодня мне вновь бросилось в глаза, что здесь не хватает поддержки активных фанатов.
- Как, на ваш взгляд, можно наладить отношения с болельщиками и воспитать в них культуру боления?
- Мне кажется, что люди, отвечающие за стадион, сотрудники клуба должны выстраивать эти отношения с болельщиками. Это сложно, потому что активные фанаты достаточно специфичны. У них свои представления о прекрасном, свои представления о том, как все должно быть устроено. Эти сложности есть у всех клубов. Я, например, помню, когда появился новый стадион в Донецке, у «Шахтера» были трения с «ультрас». Руководители и владельцы донецкого клуба вели непростые переговоры, и в конце концов были найдены компромиссы. Баланс найти иногда очень сложно, но это необходимо сделать.
- В Германии болельщики протестовали против проведения матчей в будние дни. «Крылья» уже который раз играют в понедельник. Как вы считаете, правильно выносить некоторые игры на рабочие дни?
- У нас пока еще не совсем Бундеслига с точки зрения привлекательности для телевидения, спонсоров и рекламодателей. Почему российская Премьер-Лига таким образом организует календарь, я понимаю. Она хочет расширить аудиторию, показав матчи в разное время. В Бундеслиге, кстати говоря, несмотря на протесты игры в понедельник никуда не делись – они будут. И в нынешнем сезоне, и в следующем, и еще ближайшие пару лет, потому что так составлен телеконтракт. Понятно, что будничные матчи менее удобны. Особенно для тех болельщиков, которые приезжают из окрестностей. Но в целом многие понимают, почему это делается.
- Вы согласны, что «Крылья» после смены Тихонова на Божовича прибавили? Или сегодня «Зенит» просто играл ниже своих возможностей?
- Мы с Дмитрием Шнякиным обсуждали во время репортажа, что «Зенит», возможно, сознательно отдает территорию и мяч сопернику, потому что играть в таком насыщенном графике действительно тяжело. У Семака хоть и кажется, что есть длинная скамейка, но не на каждой позиции можно провести ротацию состава. Это объективный факт. Есть травмированные футболисты. «Зенит» это прекрасно понимает. Он умеет прекрасно контратаковать, а «Крылья» в предыдущих матчах теряли мяч на чужой половине поля, стараясь играть от себя, и пропускали немало голов после быстрых атак соперника. Но у самарской команды, мне кажется, есть прогресс. Я комментировал встречу с «Динамо» и делать это было, откровенно говоря, тяжело. Божович тогда наблюдал за игрой с трибуны, он еще ничего не успел поменять. Сегодня же он добавил одного игрока в центр поля, впервые сыграл не в 3 центральных защитника. Очень понравился прессинг в исполнении «Крыльев», их самоотдача. При таком серьезном преимуществе, конечно, болельщикам хотелось бы, чтобы моментов было бы больше. И их должно было быть больше, но не хватает индивидуального мастерства в атаке в матче, где соперник – «Зенит». Но прогресс все равно очевиден. Приглашение Божовича, учитывая его работу в предыдущих командах, оно не могло себя не оправдать и должно еще себя оправдывать по ходу сезона.
- Правильно ли будет сказать, что болельщицкий запал резко упал, когда Молло получил травму и покинул поле?
- Я не обратил на это внимание, честно говоря. Понятно, что в Самаре очень любят Молло, и есть за что. Но все его серьезные достижения и успехи были зарегистрированы еще до его отъезда в «Зенит». Последние месяцы до возвращения в Самару он играл нерегулярно. Пока он не совсем похож на себя самого трехлетней давности. У меня есть ощущение, что «Молломания» в Самаре не сильно превосходит, например, любовь к Сергею Корниленко. Поэтому концентрироваться на одном футболисте не имеет смысла. Я не заметил, что как-то сильно изменилось настроение на трибунах после ухода Молло. Понятно, что болельщики расстроились из-за его ухода, но команда-то продолжала атаковать и пытаться отыграться даже в меньшинстве. Когда я спускался с комментаторской позиции сюда вниз, я услышал разговоры болельщиков. Мне бросилось в уши, что все очень позитивно оценивали сегодняшний матч. Несмотря на поражение, я услышал, что болельщики были рады, что «Крылья» хорошо играли, хорошо боролись. Если дальше так будет продолжаться, то аудитория не будет уменьшаться, а должна только увеличиваться.
- Вам подарили раков сегодня. Как вы оценили этот экзотичный подарок?
- Положительно. Я люблю все новое. Я с большой благодарностью принял подарок. В Самаре отличная пресс-служба, сюда всегда очень приятно приезжать.
- Раки хорошо подходят под пенный напиток. Может быть, вы хотели получить в подарок еще и «Жигулевское»?
- Что-то мы и сами себе можем организовать (смеется). Не проблема. Я пробовал уже «Жигулевское», бывал «На Дне». Я не в первый раз в Самаре. Мне нравится здесь.
Роман Гуськов, Иван Долинин, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.