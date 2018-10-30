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Игорь Акинфеев: Дзюба - нападающий мирового класса

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением об игре форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

"Мы всегда знали, что Дзюба – настоящий профессионал. Где бы он ни играл – за "Арсенал" или "Томь" – везде выделялся, был лидером.

Думаю, что он немножко помудрел. Он понимал, что чемпионат мира - это турнир всей жизни. Он приехал на турнир вторым форвардом, но игра с Саудовской Аравией придала ему уверенности.

Сейчас - это нападающий мирового класса. Не побоюсь таких слов", – сказал Акинфеев в эфире телеканала "Россия 24".
Теги: Акинфеев Дзюба
Сегодня, 11:40
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7
(3)
#7  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 13:39)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Акинфеев в последней игре был никакой.Пропустил две банки и пошёл в баню!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#6  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 13:37)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну может и не мирового уровня.....но Артем стал настоящим лидером сборной,способный вести за собой....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 13:29)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Единоличный претендент на звание Лучшего футболиста года РПЛ. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  avnik  море (Сегодня, 13:13)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всё верно. Для Арсенала и Томи - Дзюба действительно нападающий мирового класса... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 13:04)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Форварды даже выше среднего европейского класса уходят за ценник +20 евролямов
И всегда в цене и востребованы. За сколько готовы купить шлюбу и в какую команду?


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#2  brysy  москва (Сегодня, 12:28)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Это ты парень загнул, Дзюба мирового класса, это даже не смешно, то-то за мировым игроком очередь стоит топ клубов из Европы, а мировой никак не едет, ему в бомжатнике весело.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#1  KARASS   (Сегодня, 11:50)
  • +4
  •  (6)

все верно на радость болельщикам России и на зло болельщикам пищивика stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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