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Самарский суд сегодня рассмотрит дело Башкирова о езде за рулем в нетрезвом виде

Сегодня Самарский суд Ленинского района рассмотрит административное дело в отношении полузащитника "Крыльев Советов" Евгения Башкирова, задержанного две недели назад за вождение в нетрезвом виде.

Сообщалось, что медицинское освидетельствование показало наличие в крови 27-летнего хавбека алкоголя, превышающее норму в три раза.

Ему грозит наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.

Р-Спорт
Теги: Башкиров Крылья Советов
Сегодня, 12:30
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