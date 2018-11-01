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Андрей Хрипков: матч с "Уралом" был для нас испытанием

После матча 1/8 Кубка России «Урал»-«Нижний Новгород» (2:0) небольшой комментарий к игре дал защитник нижегородцев Андрей Хрипков.

- Андрей, твой комментарий к прошедшему матчу. На сколько сложной была игра против команды Премьер Лиги.

- Готовились если честно играть не с основным составом «Урала». соперник же выставил основу, и это было очень интересно для нас. Это был своего рода экзамен для нас. Игра получилась интересной для болельщиков. Было много ударов и с нашей стороны, и со стороны соперника, спасений ворот. Работы у вратарей было очень много.

- Прокомментируй эпизод с удалением.

- Удаление было уже после счёта 0:1 так что по большому счёту оно не было определяющим в игре.

- На сколько тяжело было играть матч, учитывая то, что он был для вашей команды гостевым.

- «Урал» хорошая команда, с хорошими исполнителями. Так что этот матч был для нас испытанием. И не смотря на проигрыш, я считаю, что мы это испытание прошли. И стали только сильнее после этой игры.

С Андреем Хрипковым общался Миша-Пират.
Теги: Урал Нижний Новгород
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