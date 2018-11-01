"Ростов" поздравил своего футболиста с 26-летием (фото)

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С днем рождения!



Защитнику "Ростова" Артему Щадину исполнилось 26 лет.



Коллектив ФК "Ростов" желает Артему исполнения всех желаний, большой и чистой любви, а также яркой игры в желто-синей форме. pic.twitter.com/GARqF75u79