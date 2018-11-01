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"Ростов" поздравил своего футболиста с 26-летием (фото)

Защитнику "Ростова" Артему Щадину сегодня исполнилось 26 лет.

Пресс-служба клуба поздравила футболиста в твиттере.

Теги: Ростов
Сегодня, 14:37
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