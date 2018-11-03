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Ильзат Ахметов: нам просто необходима победа над "Динамо"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями о предстоящем матче с "Динамо" в 13-м туре чемпионата России.

"Динамо" всегда было непростым соперником для нас. Но каждый матч это отдельная история, и мы постараемся добыть победу, которая нам необходима для борьбы за первую тройку", - приводит слова Ахметова пресс-служба ЦСКА.

Матч "Динамо" - ЦСКА начнется в 16.30 по московскому времени.
Теги: Динамо ЦСКА Ахметов
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