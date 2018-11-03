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Абель Эрнандес: опять получил травму, но в этот раз не такую тяжелую

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес прокомментировал свое состояние здоровья после игры с "Динамо" (0:0) в 13-м туре РПЛ.

Эрнандес вышел на поле на замену на 56-й минуте, но после игры стало известно, что у уругвайца вновь обнаружено повреждение. Напомним, в сентябре Эрнандес получил травму мягких тканей бедра и был вынужден пропустить больше месяца.

"Чувствую себя не очень. Похоже, такая же травма, что и была. Но степень тяжести полегче. Надеюсь, все обойдется", - цитирует Эрнандеса Sport24.
Теги: Эрнандес ЦСКА Динамо
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