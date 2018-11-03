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Инспектор матча молодежного первенства "Спартак" – "Урал" отказался от комментариев по поводу поведения фанатов красно-белых

Инспектор матча Тарас Безубяк, работавший на встрече молодежного первенства России между "Спартаком" и "Уралом" (4:2), отказался комментировать поведение фанатов красно-белых. Болельщики раскритиковали руководство клуба за историю с эпидемией гепатита в академии им. Черенкова, вывесив оскорбительные баннеры.

"Была ли в протоколе матча указана ситуация с фанатами? Не комментирую это", - цитирует Безубяка "Спорт-Экспресс".
Теги: Спартак Урал
Вчера, 23:27
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#1  Спартак-навсегда  Орёл (Вчера, 23:39)
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Болеет за:
«Спартак»
А, ещё и на эту тему у них осеннее обострение...


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Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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