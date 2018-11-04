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Сергей Паршивлюк: только порадуемся, если Карпин возглавит "Спартак". Но он сказал, что от нас не избавится (видео)

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк после ничьей в «южном дерби» с «Краснодаром» (2:2) прокомментировал слухи о возможном приглашении тренера команды Валерия Карпина в «Спартак», передаёт Rusfootball.info.

Видео интервью Сергея Паршивлюка будет доступно чуть позже

– Южные дерби в Краснодаре складывались для «Ростова» неудачно. Верили, что сможете сравнять счёт?

– Конечно, верили. Хотели выиграть в конце, время было. До последнего верили, что можем забить, нам за это воздалось.

– Какой из таймов больше удался «Ростову»?

– Первый мы немножко неправильно играли. Второй получше, внесли коррективы. Это было уже ближе к тому, во что хотим играть. Пропустили 2 гола с аутов – можно сказать, со стандартов.

– Эмоции сильно мешали?

– Нет, не мешали. В концовке чуть-чуть было, но в футболе никак без этого.

– Из лидирующей группы только ваша команда не участвует в еврокубках. Это преимущество?

– Нет, думаю, все любят больше играть, чем тренироваться. Не считаю это преимуществом.

– Как в команде относятся к слухам о возможном уходе Карпина в «Спартак»? Это как-то нервирует игроков?

– Да а нам что нервничать, мы только порадуемся, если что-то такое будет с Валерием Георгиевичем. Но он сказал, что никуда от нас не избавится. Поэтому мы спокойно работаем, никак не реагируем на это.

– Конкретные задачи занять какое-то место стоят перед командой?

– Ничего не ставится, каждая следующая игра самая важная.

– Держали в голове, что можете выйти на второе место в случае победы?

– Нам много раз повторяют, чтобы мы не смотрели в таблицу. Сейчас нет смысла. Можно 3 игры проиграть и оказаться внизу.
Теги: Ростов Краснодар Карпин Спартак Паршивлюк
Сегодня, 19:08
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