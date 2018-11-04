Сергей Паршивлюк: только порадуемся, если Карпин возглавит "Спартак". Но он сказал, что от нас не избавится (видео)

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк после ничьей в «южном дерби» с «Краснодаром» (2:2) прокомментировал слухи о возможном приглашении тренера команды Валерия Карпина в «Спартак», передаёт– Конечно, верили. Хотели выиграть в конце, время было. До последнего верили, что можем забить, нам за это воздалось.– Первый мы немножко неправильно играли. Второй получше, внесли коррективы. Это было уже ближе к тому, во что хотим играть. Пропустили 2 гола с аутов – можно сказать, со стандартов.– Нет, не мешали. В концовке чуть-чуть было, но в футболе никак без этого.– Нет, думаю, все любят больше играть, чем тренироваться. Не считаю это преимуществом.– Да а нам что нервничать, мы только порадуемся, если что-то такое будет с Валерием Георгиевичем. Но он сказал, что никуда от нас не избавится. Поэтому мы спокойно работаем, никак не реагируем на это.– Ничего не ставится, каждая следующая игра самая важная.– Нам много раз повторяют, чтобы мы не смотрели в таблицу. Сейчас нет смысла. Можно 3 игры проиграть и оказаться внизу.