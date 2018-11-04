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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Сергей Паршивлюк: только порадуемся, если Карпин возглавит "Спартак". Но он сказал, что от нас не избавится (видео)
Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк после ничьей в «южном дерби» с «Краснодаром» (2:2) прокомментировал слухи о возможном приглашении тренера команды Валерия Карпина в «Спартак», передаёт Rusfootball.info.
Видео интервью Сергея Паршивлюка будет доступно чуть позже
– Южные дерби в Краснодаре складывались для «Ростова» неудачно. Верили, что сможете сравнять счёт?
– Конечно, верили. Хотели выиграть в конце, время было. До последнего верили, что можем забить, нам за это воздалось.
– Какой из таймов больше удался «Ростову»?
– Первый мы немножко неправильно играли. Второй получше, внесли коррективы. Это было уже ближе к тому, во что хотим играть. Пропустили 2 гола с аутов – можно сказать, со стандартов.
– Эмоции сильно мешали?
– Нет, не мешали. В концовке чуть-чуть было, но в футболе никак без этого.
– Из лидирующей группы только ваша команда не участвует в еврокубках. Это преимущество?
– Нет, думаю, все любят больше играть, чем тренироваться. Не считаю это преимуществом.
– Как в команде относятся к слухам о возможном уходе Карпина в «Спартак»? Это как-то нервирует игроков?
– Да а нам что нервничать, мы только порадуемся, если что-то такое будет с Валерием Георгиевичем. Но он сказал, что никуда от нас не избавится. Поэтому мы спокойно работаем, никак не реагируем на это.
– Конкретные задачи занять какое-то место стоят перед командой?
– Ничего не ставится, каждая следующая игра самая важная.
– Держали в голове, что можете выйти на второе место в случае победы?
– Нам много раз повторяют, чтобы мы не смотрели в таблицу. Сейчас нет смысла. Можно 3 игры проиграть и оказаться внизу.
Видео интервью Сергея Паршивлюка будет доступно чуть позже
– Южные дерби в Краснодаре складывались для «Ростова» неудачно. Верили, что сможете сравнять счёт?
– Конечно, верили. Хотели выиграть в конце, время было. До последнего верили, что можем забить, нам за это воздалось.
– Какой из таймов больше удался «Ростову»?
– Первый мы немножко неправильно играли. Второй получше, внесли коррективы. Это было уже ближе к тому, во что хотим играть. Пропустили 2 гола с аутов – можно сказать, со стандартов.
– Эмоции сильно мешали?
– Нет, не мешали. В концовке чуть-чуть было, но в футболе никак без этого.
– Из лидирующей группы только ваша команда не участвует в еврокубках. Это преимущество?
– Нет, думаю, все любят больше играть, чем тренироваться. Не считаю это преимуществом.
– Как в команде относятся к слухам о возможном уходе Карпина в «Спартак»? Это как-то нервирует игроков?
– Да а нам что нервничать, мы только порадуемся, если что-то такое будет с Валерием Георгиевичем. Но он сказал, что никуда от нас не избавится. Поэтому мы спокойно работаем, никак не реагируем на это.
– Конкретные задачи занять какое-то место стоят перед командой?
– Ничего не ставится, каждая следующая игра самая важная.
– Держали в голове, что можете выйти на второе место в случае победы?
– Нам много раз повторяют, чтобы мы не смотрели в таблицу. Сейчас нет смысла. Можно 3 игры проиграть и оказаться внизу.
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