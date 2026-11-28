- Ключ к победе в том, кто сегодня будет лучше бороться. Поле тяжелое, я думаю, играть будет сложно достаточно. Нужны характер, дисциплина, плюс стандартные положения.
Я думаю, что в таких погодных условиях эти качества выходят на первое место, - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".
На данный момент проходит матч 16 тура Российской Премьер-Лиги - ЦСКА принимает на домашнем стадионе петербургский "Зенит". После 15 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 31 набранным баллом, "армейцы" располагаются на пятой строчке с 26 очками в своем активе.
Напомним, что в первом круге чемпионата страны красно-синие одержали выездную победу над "Зенитом" со счетом 2:1.