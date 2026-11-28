Голами за казанский клуб отличились опорные полузащитники Угочукву Иву и Игнасио Сааведра, а также левый вингер Ульви Бабаев. Итоговый счет - 3:0 в пользу хозяев.
Чемпионат России
16 тур
Голы: Иву, 7, Бабаев, 17, Сааведра, 60
"Рубин": Cтавер, Тесленко, Вуячич, Арройо, Самошников (Рожков, 84), Лобов (Мальдонадо, 84), Иву, Бабаев (Юкич, 70), Йочич (Ходжа, 62), Сааведра, Сальседо (Моторин, 84).
"Акрон": Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков (Дуду, 63), Бистрович, Лончар (Марадишвили, 81), Хосонов (Роча, 71), Оганесян, Беншимол (Тедич, 46), Шуманский (Болдырев, 46).
Предупреждения: Лобов, 74, Неделчару, 80