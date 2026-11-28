- Играют футболисты. Какая разница, кто стоит на бровке? Футболисты не смотрят на бровку, они просто видят, что там футбольный человек, потому и играют нормально. Также как и в "Ростове".
Главное, чтобы были футбольные люди, а не те, кого берут с рынка или на остановке, - приводит слова Мостового "СЭ".
Сегодня, 28 ноября, казанский "Рубин" одержал победу над "Акроном" в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0. Таким образом, казанцы одержали четвертую победу кряду в чемпионате России при Олеге Кузьмине, который является исполняющим обязанности главного тренера после отставки Франка Артиги.
На данный момент "Рубин" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками в своем активе.