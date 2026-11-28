- На текущий момент ничего не известно. Получим материалы, которые позволят комплексно и взвешенно оценить это решение.
Мы должны оценить календарь, финансовый аспект, посещаемость, логистику, интересы команд и соревновательный процесс.
Только после этого можно делать выводы и поддерживать или не поддерживать инициативу, - цитирует Клюшева "Чемпионат".
Ранее стало известно, что генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов на общем собрании клубов предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 20 участников. Сообщалось, что в ближайшее время функционер должен предоставить план своей инициативы, также отмечалось, что большинство команд выступают "за" расширение.
Тольяттинский "Акрон" в 16 туре чемпионата России уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:3. На данный момент тольяттинцы занимают 15 место в турнирной таблице с 12 набранными очками в своем активе.