- У Кордобы и Соболева другие функции в своих командах. Поэтому их статистика чуть лучше. Но думаю, что Тюкавин их догонит и точно останется в списке трех лучших бомбардиров РПЛ.
У него будут предложения из топ-5 лиг в конце сезона. Я почти уверен в этом. Вопрос в том, надо ли ему менять команду прямо сейчас, - цитирует Ромащенко Metaratings.
В нынешнем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет девять забитых мячей и одну результативную передачу. Также на счету форварда 14 матчей в составе национальной команды России и три забитых мяча.
Рыночная стоимость 24-летнего форварда оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 17 миллионов евро, контракт Тюкавина со столичным клубом рассчитан до конца июня 2030 года. Сообщалось, что летом петербургский "Зенит" предлагал за футболиста около 30 миллионов евро.