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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Андрей Панюков: обыграть "Спартак" на таком стадионе дорогого стоит (видео)
Футболист "Урала" Андрей Панюков пообщался с журналистами после победы своей команды над "Спартаком" (2:1).
- Самое главное, что добились результата. Нужны были три очка, так как турнирная таблица не располагала нам. Очень тяжело было, но выиграли, заработали три очка.
- После пропущенного гола не опустились руки? Почему так быстро удалось восстановить перевес в счете?
- Нет, руки не опускались. Обидно, конечно, было, потому что все хорошо держались. Хорошо, что быстро вновь вышли вперед, я даже не заметил, как пролетело время.
- Можно ли Парфенова назвать злым гением "Спартака"?
- Обыграть "Спартак" на таком стадионе дорогого стоит.
- Изучали, как играет "Спартак" при Рианчо, то какая ситуация сейчас в команде?
- Прессу мы не читали, смысла нет, а к матчу готовились, теория была, разбирали.
- Какой главный ключ против спартаковской схемы 4-3-3?
- 4-4-2. Мы знали, что у них зоны. Всех секретов раскрывать не буду, лучше у главного тренера спросите. К чему готовились, то и сыграло.
- "Спартак" явно в психологической яме - 4 поражения подряд, это помогало вам или мешало?
- Мы не обращали внимания. Нам не важно сколько поражений у "Спартака". У нас было две ничьи, "Крылья" мы должны были обыгрывать. Поэтому играли от себя.
Rusfootball.info
- Самое главное, что добились результата. Нужны были три очка, так как турнирная таблица не располагала нам. Очень тяжело было, но выиграли, заработали три очка.
- После пропущенного гола не опустились руки? Почему так быстро удалось восстановить перевес в счете?
- Нет, руки не опускались. Обидно, конечно, было, потому что все хорошо держались. Хорошо, что быстро вновь вышли вперед, я даже не заметил, как пролетело время.
- Можно ли Парфенова назвать злым гением "Спартака"?
- Обыграть "Спартак" на таком стадионе дорогого стоит.
- Изучали, как играет "Спартак" при Рианчо, то какая ситуация сейчас в команде?
- Прессу мы не читали, смысла нет, а к матчу готовились, теория была, разбирали.
- Какой главный ключ против спартаковской схемы 4-3-3?
- 4-4-2. Мы знали, что у них зоны. Всех секретов раскрывать не буду, лучше у главного тренера спросите. К чему готовились, то и сыграло.
- "Спартак" явно в психологической яме - 4 поражения подряд, это помогало вам или мешало?
- Мы не обращали внимания. Нам не важно сколько поражений у "Спартака". У нас было две ничьи, "Крылья" мы должны были обыгрывать. Поэтому играли от себя.
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