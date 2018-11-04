Андрей Панюков: обыграть "Спартак" на таком стадионе дорогого стоит (видео)

Футболист "Урала" Андрей Панюков пообщался с журналистами после победы своей команды над "Спартаком" (2:1).- Самое главное, что добились результата. Нужны были три очка, так как турнирная таблица не располагала нам. Очень тяжело было, но выиграли, заработали три очка.- Нет, руки не опускались. Обидно, конечно, было, потому что все хорошо держались. Хорошо, что быстро вновь вышли вперед, я даже не заметил, как пролетело время.- Обыграть "Спартак" на таком стадионе дорогого стоит.- Прессу мы не читали, смысла нет, а к матчу готовились, теория была, разбирали.- 4-4-2. Мы знали, что у них зоны. Всех секретов раскрывать не буду, лучше у главного тренера спросите. К чему готовились, то и сыграло.- Мы не обращали внимания. Нам не важно сколько поражений у "Спартака". У нас было две ничьи, "Крылья" мы должны были обыгрывать. Поэтому играли от себя.