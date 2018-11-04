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Андрей Панюков: обыграть "Спартак" на таком стадионе дорогого стоит (видео)

Футболист "Урала" Андрей Панюков пообщался с журналистами после победы своей команды над "Спартаком" (2:1).

- Самое главное, что добились результата. Нужны были три очка, так как турнирная таблица не располагала нам. Очень тяжело было, но выиграли, заработали три очка.

- После пропущенного гола не опустились руки? Почему так быстро удалось восстановить перевес в счете?

- Нет, руки не опускались. Обидно, конечно, было, потому что все хорошо держались. Хорошо, что быстро вновь вышли вперед, я даже не заметил, как пролетело время.

- Можно ли Парфенова назвать злым гением "Спартака"?

- Обыграть "Спартак" на таком стадионе дорогого стоит.

- Изучали, как играет "Спартак" при Рианчо, то какая ситуация сейчас в команде?

- Прессу мы не читали, смысла нет, а к матчу готовились, теория была, разбирали.

- Какой главный ключ против спартаковской схемы 4-3-3?

- 4-4-2. Мы знали, что у них зоны. Всех секретов раскрывать не буду, лучше у главного тренера спросите. К чему готовились, то и сыграло.

- "Спартак" явно в психологической яме - 4 поражения подряд, это помогало вам или мешало?

- Мы не обращали внимания. Нам не важно сколько поражений у "Спартака". У нас было две ничьи, "Крылья" мы должны были обыгрывать. Поэтому играли от себя.

Rusfootball.info
Теги: Панюков Урал Спартак Rвидео
Сегодня, 21:51
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#2  колокольчик  москва (Сегодня, 22:04)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
И сколько это стоит?)


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#1  Charodei  Борзя (Сегодня, 21:55)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Да ладно,Андрюха,не пой хрюшкам дифирамбы.Обыграть Спартачок дома-это стало давно уже нормой,причем и для команд из низшей части таблицы.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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