Евгений Фролов: с "Рубином" сыграли на четыре с плюсом

После матча 13 тура РПЛ «Оренбург»-«Рубин» (1:0) его итоги подвёл голкипер нижегородцев Евгений Фролов.- Четыре с плюсом из пяти баллов моя оценка матчу.Сыграли надёжно. Но всегда есть к чему стремиться. Впереди нужно реализовывать свои моменты.- Готовились в штатном режиме. Разбирали специфику игры соперника. Стараясь играть на своих сильных сторонах. Надёжно сыграл в обороне. И создали хорошие моменты для гола впереди.- Игрок «Рубина» в штрафной сыграл рукой. Все очевидно.- Когда бьёт моя команда я только за! Это возможность забить гол.С Евгением Фроловым общался Миша-Пират