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Евгений Фролов: с "Рубином" сыграли на четыре с плюсом

После матча 13 тура РПЛ «Оренбург»-«Рубин» (1:0) его итоги подвёл голкипер нижегородцев Евгений Фролов.

- Евгений твой комментарий к прошедшему матчу.

- Четыре с плюсом из пяти баллов моя оценка матчу.Сыграли надёжно. Но всегда есть к чему стремиться. Впереди нужно реализовывать свои моменты.

- Как готовились к матчу с «Рубином», какие тренерские установки были на игру, и что в результате из ожиданий оправдалось в игре?

- Готовились в штатном режиме. Разбирали специфику игры соперника. Стараясь играть на своих сильных сторонах. Надёжно сыграл в обороне. И создали хорошие моменты для гола впереди.

- Прокомментируй эпизод с единственным голом, который был забит с пенальти.

- Игрок «Рубина» в штрафной сыграл рукой. Все очевидно.

- Как ты сам относишься к пенальти? Что это для тебя?

- Когда бьёт моя команда я только за! Это возможность забить гол.

С Евгением Фроловым общался Миша-Пират
Теги: Фролов Оренбург Ростов
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