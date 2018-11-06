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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Александр Шикунов: к Кабутову мы проявляли интерес в августе
Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал информацию о возможном приобретении 26-летнего полузащитника "СКА-Хабаровск" Дмитрия Кабутова.
"Сейчас - не трансферный период. Пока будем смотреть, как проявят себя игроки, уже находящиеся в составе. К Кабутову мы проявляли интерес в августе, разговоры велись более месяца назад. В декабре будем усиливаться, работаем в этом направлении", - цитирует Шикунова "Спорт-Экспресс".
"Сейчас - не трансферный период. Пока будем смотреть, как проявят себя игроки, уже находящиеся в составе. К Кабутову мы проявляли интерес в августе, разговоры велись более месяца назад. В декабре будем усиливаться, работаем в этом направлении", - цитирует Шикунова "Спорт-Экспресс".
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