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Александр Шикунов: к Кабутову мы проявляли интерес в августе

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал информацию о возможном приобретении 26-летнего полузащитника "СКА-Хабаровск" Дмитрия Кабутова.

"Сейчас - не трансферный период. Пока будем смотреть, как проявят себя игроки, уже находящиеся в составе. К Кабутову мы проявляли интерес в августе, разговоры велись более месяца назад. В декабре будем усиливаться, работаем в этом направлении", - цитирует Шикунова "Спорт-Экспресс".
Теги: Шикунов Крылья Советов
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