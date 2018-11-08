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Каррера в аэропорту расписался на шарфе фаната с надписью, оскорбляющей Федуна (фото)

Болельщики "Спартака" сегодня провожают бывшего главного тренера команды Массимо Карреру в аэропорту "Шереметьево".

Итальянец, сегодня улетающий домой в Милан, оставил на память фанатам автографы.

В том числе, одному болельщику он расписался на шарфе с надписью "Федун гон*он".

Каррера в аэропорту расписался на шарфе фаната с надписью, оскорбляющей Федуна (фото)



Твиттер Глеба Чернявского
Теги: Спартак Каррера Федун
Сегодня, 14:03
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13
(5)
#13  Riders1990  bunker (Сегодня, 14:48)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Прикольные шарфы.Федуну надо в производство вложится.Прибыль хорошая будет)))


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#12  Сибирячок   (Сегодня, 14:45)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каррера поставил лайк )) на шарфе.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#11  zeracool  москва (Сегодня, 14:37)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Это благодарность за лям премиальных...свинья, она и есть свинья...

ой дебил лошадиный
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#10  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 14:28)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Неправильно так подставлять человека.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#9  avnik  море (Сегодня, 14:27)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ща Федун затаскает его по судам...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#8  spartach10  Россия (Сегодня, 14:25)
  • 0
  •  (2)

Цитата: sanyapytilin
Максимка, ты сравнил по вкладу за клуб Титова и Гришина)))) проходи мимо...

Сашуль, да почему только Гришин!?)))
Минько, Файзуллин, Корсаков, да тот же Тарханов.. - это как?
_______
Ты снова нахреначился? Снова 777?)


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
Каррера - один из нас...
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#7  CSKA085  Москва (Сегодня, 14:24)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
подставили итальянца) хотя ему уже пофиг smirk
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#6  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 14:22)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Согласен по ходу .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#5  sanyapytilin   (Сегодня, 14:16)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Максимка, ты сравнил по вкладу за клуб Титова и Гришина)))) проходи мимо...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#4  spartach10  Россия (Сегодня, 14:11)
  • +4
  •  (8)

Цитата: sanyapytilin
Это благодарность за лям премиальных...свинья, она и есть свинья...

Снова ты... Как там Гришин...? Хорошо его проводили?


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ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
Каррера - один из нас...
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#3  Батька   (Сегодня, 14:11)
  • +5
  •  (9)
online

Он русский не знает ....мало ли где расписался ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#2  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 14:09)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Саша, ты опять за бутыль взялся?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#1  sanyapytilin   (Сегодня, 14:06)
  • -10
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
Это благодарность за лям премиальных...свинья, она и есть свинья...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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