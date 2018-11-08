Каррера в аэропорту расписался на шарфе фаната с надписью, оскорбляющей Федуна (фото)

Болельщики "Спартака" сегодня провожают бывшего главного тренера команды Массимо Карреру в аэропорту "Шереметьево".Итальянец, сегодня улетающий домой в Милан, оставил на память фанатам автографы.В том числе, одному болельщику он расписался на шарфе с надписью "Федун гон*он".