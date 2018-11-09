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Федор Смолов: Мамаеву писем не пишу, но желаю крепости духа, терпения и, чтобы все разрешилось

Форвард "Локомотива" Федор Смолов поддержал находящегося в СИЗО бывшего партнера Павла Мамаева.

"Мамаеву писем не пишу. Но хочу пожелать крепости духа, терпения и удачи, чтобы все разрешилось побыстрее. Очень неприятная ситуация. в которой ребята оказались", – сказал Смолов.

Еженедельник Футбол
Теги: Смолов Мамаев
Сегодня, 08:21
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#1  junga  Сочи (Сегодня, 09:08)
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Болеет за:
«Зенит»
Интересно и как он узнает о пожелании? от адвокатов? Чиркнуть пару строчек братану это ж так сложно. С такими "друзьями" и враги не нужны


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
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