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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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08:51
Клаудио Маркизио: мы ехали во Францию за победой, но ничья – хороший результат. Это был непростой матч
Клаудио Маркизио: мы ехали во Францию за победой, но ничья – хороший результат. Это был непростой матч
08:21
Федор Смолов: Мамаеву писем не пишу, но желаю крепости духа, терпения и, чтобы все разрешилось (1)
Федор Смолов: Мамаеву писем не пишу, но желаю крепости духа, терпения и, чтобы все разрешилось (1)
01:27
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне
Валерий Рейнгольд: "Спартаку" нужна жёсткая дисциплина, чтобы не было такого бардака в обороне
01:25
Андрей Червиченко: победа "Спартака" - результат не хорошей игры или грамотных действий, а запредельной удачи (4)
Андрей Червиченко: победа "Спартака" - результат не хорошей игры или грамотных действий, а запредельной удачи (4)
01:02
"Байер" обыграл "Цюрих"
"Байер" обыграл "Цюрих"
00:53
"Зенит" сыграл вничью с "Бордо" (40)
"Зенит" сыграл вничью с "Бордо" (40)
00:31
Очередная «валидольная» игра «Спартака». На сей раз с хорошим концом. Оценки игроков за матч «Спартак» - «Рейнджерс» (3)
Очередная «валидольная» игра «Спартака». На сей раз с хорошим концом. Оценки игроков за матч «Спартак» - «Рейнджерс» (3)
00:02
Артём Тимофеев: почему в ЛЕ играем 4:3 и 3:3? В России команды закрываются, а европейские играют открыто (видео) (1)
Артём Тимофеев: почему в ЛЕ играем 4:3 и 3:3? В России команды закрываются, а европейские играют открыто (видео) (1)
Вчера, 23:02
"Рапид" и "Вильярреал" сыграли вничью
"Рапид" и "Вильярреал" сыграли вничью
Вчера, 22:54
"Севилья" обыграла "Акхисар", Промес отдал голевой пас (4)
"Севилья" обыграла "Акхисар", Промес отдал голевой пас (4)
Вчера, 22:49
"Спартак" со счетом 4:3 победил "Рейнджерс" (103)
"Спартак" со счетом 4:3 победил "Рейнджерс" (103)
Вчера, 22:47
"Краснодар" одержал волевую победу над "Стандардом" (35)
"Краснодар" одержал волевую победу над "Стандардом" (35)
Вчера, 22:28
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Ташаев, Самедов и Джано вернутся в строй к игре с "Уфой" (1)
Вчера, 22:01
Заболотный и Дриусси сыграют против "Бордо" с первых минут (11)
Заболотный и Дриусси сыграют против "Бордо" с первых минут (11)
Вчера, 21:33
Фанаты "Спартака" стреляют из ракетницы на поле во время матча (19)
Фанаты "Спартака" стреляют из ракетницы на поле во время матча (19)
Вчера, 21:28
Илья Геркус: крышу на "РЖД Арене" попробуем сделать расписной (3)
Илья Геркус: крышу на "РЖД Арене" попробуем сделать расписной (3)
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УЕФА готовится оштрафовать "Милан" на 20 млн евро
Вчера, 21:05
"Эвертону" на два года запретили подписывать молодых игроков (1)
"Эвертону" на два года запретили подписывать молодых игроков (1)
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ЦСКА грозят санкции от УЕФА за бросание фанатами предметов на поле и использование пиротехники
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Вчера, 20:10
Федор Смолов выразил желание, чтобы эскиз его следующей татуировки сделал Покрас Лампас (19)
Федор Смолов выразил желание, чтобы эскиз его следующей татуировки сделал Покрас Лампас (19)
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Татьяна Потяева: если Мамаев и Кокорин будут посещать спортзал "Бутырки" пять раз в неделю, другим заключенным не хватит времени (2)
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Роман Бабаев: сроки восстановления Фернандеса пока не ясны (2)
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Александру Кокорину ограничили количество посылок с едой (2)
Федор Смолов: Мамаеву писем не пишу, но желаю крепости духа, терпения и, чтобы все разрешилось
Форвард "Локомотива" Федор Смолов поддержал находящегося в СИЗО бывшего партнера Павла Мамаева.
"Мамаеву писем не пишу. Но хочу пожелать крепости духа, терпения и удачи, чтобы все разрешилось побыстрее. Очень неприятная ситуация. в которой ребята оказались", – сказал Смолов.
Еженедельник Футбол
"Мамаеву писем не пишу. Но хочу пожелать крепости духа, терпения и удачи, чтобы все разрешилось побыстрее. Очень неприятная ситуация. в которой ребята оказались", – сказал Смолов.
Еженедельник Футбол
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