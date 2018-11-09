Федор Смолов: Мамаеву писем не пишу, но желаю крепости духа, терпения и, чтобы все разрешилось

Форвард "Локомотива" Федор Смолов поддержал находящегося в СИЗО бывшего партнера Павла Мамаева."Мамаеву писем не пишу. Но хочу пожелать крепости духа, терпения и удачи, чтобы все разрешилось побыстрее. Очень неприятная ситуация. в которой ребята оказались", – сказал Смолов.