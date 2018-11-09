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Агент: немецкий топ-клуб хотел арендовать Дзюбу с правом выкупа еще до успеха на ЧМ-2018

Футбольный агент Джамал Акаев рассказал, что форвард "Зенита" Артем Дзюба мог переехать в Европу до успеха на ЧМ-2018.

"Леверкузенский "Байер" искал большого форварда на замену Штефану Кислингу. Им был интересен Дзюба, причем еще до успеха на чемпионате мира. Но "Зенит" тянул время. На одном из матчей мирового первенства я просматривал Дзюбу вместе с директором "Байера" Джонасом Болдтом. Они хотели годичную аренду с правом выкупа. Но понимали, что после такого выступления на ЧМ, у них будут небольшие шансы подписать его. В итоге в начале августа "Байер" арендовал форварда "Андерлехта" и сборной Швеции Исаака Телина", — сказал Акаев.

Sport24
Теги: Байер Дзюба
Сегодня, 13:31
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#2  Prokurator  Столица империи (Сегодня, 13:53)
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online

"Леверкузенский "Байер" такой уж топ, конечно.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#1  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:45)
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online
Болеет за:
«Зенит»
А все из за чего не отдали, все из за сраного лимита. Так и будут тухнуть, в игровом смысле, наши паспартисты у нас в чемпе. Чуть игрок стали хорошо играть все приходится удерживать заламывая зарплату и никуда игрок не уходит и не прогрессирует а продолжает играть в нашем слабом чеспионате
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
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