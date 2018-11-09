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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Очередная «валидольная» игра «Спартака». На сей раз с хорошим концом. Оценки игроков за матч «Спартак» - «Рейнджерс» (6)
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Агент: немецкий топ-клуб хотел арендовать Дзюбу с правом выкупа еще до успеха на ЧМ-2018
Футбольный агент Джамал Акаев рассказал, что форвард "Зенита" Артем Дзюба мог переехать в Европу до успеха на ЧМ-2018.
"Леверкузенский "Байер" искал большого форварда на замену Штефану Кислингу. Им был интересен Дзюба, причем еще до успеха на чемпионате мира. Но "Зенит" тянул время. На одном из матчей мирового первенства я просматривал Дзюбу вместе с директором "Байера" Джонасом Болдтом. Они хотели годичную аренду с правом выкупа. Но понимали, что после такого выступления на ЧМ, у них будут небольшие шансы подписать его. В итоге в начале августа "Байер" арендовал форварда "Андерлехта" и сборной Швеции Исаака Телина", — сказал Акаев.
Sport24
"Леверкузенский "Байер" искал большого форварда на замену Штефану Кислингу. Им был интересен Дзюба, причем еще до успеха на чемпионате мира. Но "Зенит" тянул время. На одном из матчей мирового первенства я просматривал Дзюбу вместе с директором "Байера" Джонасом Болдтом. Они хотели годичную аренду с правом выкупа. Но понимали, что после такого выступления на ЧМ, у них будут небольшие шансы подписать его. В итоге в начале августа "Байер" арендовал форварда "Андерлехта" и сборной Швеции Исаака Телина", — сказал Акаев.
Sport24
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