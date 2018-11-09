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"Зенит" готов продать Паредеса в "Милан" за 30 миллионов евро

"Милан" проявляет активный интерес к полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу, передает Corriere dello Sport.

"Зенит" требует за аргентинца 30 миллионов евро за Паредеса.

В текущем сезоне Паредес провел 18 матчей за "Зенит", забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
Теги: Паредес Милан Зенит Трансферы
Сегодня, 19:48
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(1)
#7  Romella  Красноярск (Сегодня, 20:38)
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online
Болеет за:
«Спартак»
зенит, как топ-клуп..всегда задорго газпром оплатит..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#6  Frankenstein   (Сегодня, 20:17)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
УЕФА в ближайшие дни накажет «Милан» за нарушение финансового фэйр-плей


Итальянскому клубу грозит штраф до 20 миллионов евро и запрет на регистрацию новых игроков для участия в Лиге Европы, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Часть штрафа миланцы должны будут заплатить сразу. Еще часть суммы будет заморожена на время, УЕФА посмотрит, будет ли «Милан» дальше соблюдать правила.

Эти санкции будут применены за предыдущее нарушение клуба. Итальянцы должны заключить соглашение об урегулировании с Комитетом финансового контроля клубов.

Напомним, что «Милан» в июне был отстранен от Лиги Европы за нарушение ФФП, но в июле Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил это решение.
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#5  Valentin  С окна видна Останкинская башня (Сегодня, 20:16)
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Болеет за:
«Ньюкасл»
Это нереально. Не стоит Паредес таких денег. Первые пять -шесть игр за Зенит он отыграл на уровне. Думал что будет играть ярко в нашем первенстве под стать Толи Тимощука на этой позиции однако Передес быстро адаптировался в ментальности российского футбольного похуизма и теперь он играет как все , старается как все и не стоит 30 млн это точно.


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...Протопи ты мне баньку хозяюшка.Раскалю я себя распалю.На полоке, у самого краюшка,я сомненья в себе истреблю.
Регистрация: 5.10.2007 [жалоба]
#4  Городовой  Россия (Сегодня, 20:07)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
За тридцать можно и продать.Игрок без мотивации команде не помощник все равно,а если лично он хочет уйти это вариант,не говоря уже о том,что Паредес игрок специфический.Это не Халк.Да полезен,но слишком ненадежен и подвержен сменам настроения,в прошлом году весь второй круг ... пинал и нет гарантии что снова не начнет.Другое дело вопрос цены-учитывая что нужна будет замена пусть раскошеливаются,а то как в Россию так запросы нереальные,а от нас всегда хотят на халяву-то даром почти,то и вовсе в аренду.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 19:54)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вчера же писали, что Милану запретили регистрировать новых, за нарушение ФП, а интерес они проявляют давно, даже забыли.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  pasha  Ленинград (Сегодня, 19:54)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
до окошка вроде далеко... а утки нет-нет .да и пролетают....низенько-низенько...


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#1  guns111  Выборг (Сегодня, 19:53)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Продавайте всех и накупите 8 эрнани.Будет 3 состава


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Краснощекий ковбой и его ручное Ранчо
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
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