"Зенит" готов продать Паредеса в "Милан" за 30 миллионов евро

"Милан" проявляет активный интерес к полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу, передает Corriere dello Sport."Зенит" требует за аргентинца 30 миллионов евро за Паредеса.В текущем сезоне Паредес провел 18 матчей за "Зенит", забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.