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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Зенит" готов продать Паредеса в "Милан" за 30 миллионов евро
"Милан" проявляет активный интерес к полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу, передает Corriere dello Sport.
"Зенит" требует за аргентинца 30 миллионов евро за Паредеса.
В текущем сезоне Паредес провел 18 матчей за "Зенит", забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
"Зенит" требует за аргентинца 30 миллионов евро за Паредеса.
В текущем сезоне Паредес провел 18 матчей за "Зенит", забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
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