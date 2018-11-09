Аттила Мальфатти: не стоит обвинять Д’Урбано в поражениях "Спартака". Он - гений

Экс-помощник Массимо Карреры в "Спартаке" Аттила Мальфатти поделился мнением о работе бывшего тренера красно-белых по физподготовке Джорджо Д’Урбано.— Я не считаю, что «Спартак» проигрывал из-за работы Джорджо. Поясню: если ты хочешь играть на топ-уровне, в матчах Лиги чемпионов, ты должен бегать. Если не бежишь — не побеждаешь. Если посмотрите на статистику, то увидите, что условный Лионель Месси в матче, где он забил три-четыре гола, находился с мячом не более 3,5 минут. Но мы говорим о Месси — лучшем футболисте мира. И он 92 минуты играет без мяча. А что делать без мяча? Двигаться! Так что если футболист не готов физически, он не может играть. Все лучшие игроки мира так же хороши в футбольных компонентах, как и в физических. А чтобы набрать физическую форму, нужны силовые тренировки.Джорджо Д’Урбано лично для меня — гений. И это не только мое мнение. Просто почитайте о его карьере. Это один из лучших тренеров по физподготовке в мире. Он несколько десятилетий работает в футболе, работал с Альберто Томбой — лучшим горнолыжником в истории, — выиграл олимпийское серебро в Бразилии. Считаю, для любого клуба заполучить Джорджо — большая удача. Знаю, что поначалу адаптировать тело к нагрузкам сложно, но это не причина, по которой проигрываются матчи. Повторюсь: хочешь выигрывать — беги. Футбол сейчас очень быстрый, команды играют компактно, и нужна высокая скорость. И Джорджо, и Хави [Нойя Сальсес] работали много и, как мне кажется, в правильном направлении. Для каждого футболиста были разработаны индивидуальные системы тренировок. Поэтому не стоит обвинять Джорджо в поражениях «Спартака».— Здесь я повторю цитату Массимо, который всегда говорил: «Если ты играешь в футбол, причем на самом высоком уровне, то риск получения травмы есть всегда». Таков этот вид спорта: высокие скорости, контактная борьба — все это ведет к повреждениям. Насколько я знаю, сейчас, когда Д’Урбано уже не работает, травм в «Спартаке» все так же хватает, верно? Принципы работы в прошлом сезоне оставались теми же, что и в чемпионский год, но матчей стало больше. Перед завоеванием титула «Спартак» играл по одному матчу в неделю, а в прошлом сезоне — по два-три. Чем чаще футболист играет, тем выше риск получить травму.