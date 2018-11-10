Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Переводчик Карреры: да даже моя мама строже Массимо

Переводчик "Спартака" Артем Фетисов рассказал о совместной работе с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

"Даже моя мама была строже Массимо. Понятно, что какие-то моменты были, но они опять же рабочие. Было выражение каких-то эмоций, а насчет того, чтобы он кричал или ругался – такого не было. Не было штрафов, скорее разговоры о корректности, что нужно уважать друг друга. В плане опозданий, например. Чтобы все были пособраннее", - рассказал Фетисов.

Советский спорт

Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 10:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Сибирячок   (Сегодня, 10:17)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
интересно, фетисов уже уволен или ещё нет. Если нет, то он рискует.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.