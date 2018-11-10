Переводчик Карреры: да даже моя мама строже Массимо

Переводчик "Спартака" Артем Фетисов рассказал о совместной работе с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой."Даже моя мама была строже Массимо. Понятно, что какие-то моменты были, но они опять же рабочие. Было выражение каких-то эмоций, а насчет того, чтобы он кричал или ругался – такого не было. Не было штрафов, скорее разговоры о корректности, что нужно уважать друг друга. В плане опозданий, например. Чтобы все были пособраннее", - рассказал Фетисов.