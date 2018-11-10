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Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что его клуб вел переговоры с Сергеем Юраном.

"Мы знали, что информация по Юрану фигурирует в СМИ, но я понятия не имею откуда это взялось. Мы даже не рассматривали этот вариант – действовали по плану, который у нас изначально был на случай, если возникнет необходимость кадровых перестановок. Назначение Кириченко было сделано в соответствии с нашими исходными планами", - цитируют Газизова "Известия".
Теги: УФА Газизов Юран Кириченко
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