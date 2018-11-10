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Источник: летом "Фиорентина" предлагала за воспитанника "Краснодара" 1 млн евро

Экс-спортивный директор "Краснодара" Алексей Зинин сообщил, что у молодого голкипера клуба Матвея Сафонова был вариант продолжения карьеры в Италии.

"Всеми любимый в "Краснодаре" Мотя Сафонов к своим 19 годам уже года полтора пересидел на скамейке. Он - талантище, дважды входил в число 100 лучших молодых футболистов мира, а "Фиорентина" летом предлагала за него 1 млн евро", — написал Зинин.

Твиттер Алексея Зинина
Теги: Фиорентина Краснодар
Сегодня, 12:53
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#3  СуперШтангист   (Сегодня, 13:25)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
imaginary,
за 19-летнего дублёра нормальная цена, тем более вратарь.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  imaginary   (Сегодня, 13:06)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
щас, не для того академию строили, что за копейки всех раздавать
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#1  __Влад_   (Сегодня, 13:01)
  • -1
  •  (1)

не даром клуб фиорентины предлагал мильен за Бышовца)
Регистрация: 14.07.2017 [жалоба]
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