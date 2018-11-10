Источник: летом "Фиорентина" предлагала за воспитанника "Краснодара" 1 млн евро

Экс-спортивный директор "Краснодара" Алексей Зинин сообщил, что у молодого голкипера клуба Матвея Сафонова был вариант продолжения карьеры в Италии."Всеми любимый в "Краснодаре" Мотя Сафонов к своим 19 годам уже года полтора пересидел на скамейке. Он - талантище, дважды входил в число 100 лучших молодых футболистов мира, а "Фиорентина" летом предлагала за него 1 млн евро", — написал Зинин.