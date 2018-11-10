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Никола Влашич: "Зенит" играет не лучшим образом, но стабильно набирает очки

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о предстоящем сопернике армейцев - "Зените".

"Зенит" стабильно набирает очки, хоть и играют они не лучшим образом. У них очень опытная команда, есть игроки, которые могут сделать результат в одиночку. Тот же Дзюба — очень хороший нападающий. Сзади у них есть Иванович, опытнейший игрок. А когда у тебя есть опыт, ты в некоторых ситуациях действуешь несколько иначе, чем более молодые игроки. У нас молодая команда, мы не всегда понимаем, как лучше поступить. Зато мы можем много бегать! Для нас это несравненный плюс", — сказал Влашич.

"Чемпионат"

Теги: Влашич ЦСКА Зенит
Сегодня, 15:32
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#1  yuri  спб (Сегодня, 16:22)
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Зато мы можем много бегать!

))
кот ржал как сивый мерин, мячи залетали в ворота противника не сходя с места. Бегали очень много а кот стоял и клал мячи в сетку как в авоську. Ничья решил судья в черном. Нормальный исход. 3-3.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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