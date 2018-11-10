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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Никола Влашич: "Зенит" играет не лучшим образом, но стабильно набирает очки
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о предстоящем сопернике армейцев - "Зените".
"Зенит" стабильно набирает очки, хоть и играют они не лучшим образом. У них очень опытная команда, есть игроки, которые могут сделать результат в одиночку. Тот же Дзюба — очень хороший нападающий. Сзади у них есть Иванович, опытнейший игрок. А когда у тебя есть опыт, ты в некоторых ситуациях действуешь несколько иначе, чем более молодые игроки. У нас молодая команда, мы не всегда понимаем, как лучше поступить. Зато мы можем много бегать! Для нас это несравненный плюс", — сказал Влашич.
"Чемпионат"
"Зенит" стабильно набирает очки, хоть и играют они не лучшим образом. У них очень опытная команда, есть игроки, которые могут сделать результат в одиночку. Тот же Дзюба — очень хороший нападающий. Сзади у них есть Иванович, опытнейший игрок. А когда у тебя есть опыт, ты в некоторых ситуациях действуешь несколько иначе, чем более молодые игроки. У нас молодая команда, мы не всегда понимаем, как лучше поступить. Зато мы можем много бегать! Для нас это несравненный плюс", — сказал Влашич.
"Чемпионат"
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