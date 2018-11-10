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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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21:02
"Ростов" и "Динамо" сыграли вничью (2)
"Ростов" и "Динамо" сыграли вничью (2)
19:05
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
Миодраг Божович: игра была не так плоха, как результат. Будем работать над атакой, очень мало забиваем
18:55
Рашид Рахимов: не понял, почему Корниленко стал вратарём. Думал, на поле не может быть 2 вратаря. Шутка (1)
Рашид Рахимов: не понял, почему Корниленко стал вратарём. Думал, на поле не может быть 2 вратаря. Шутка (1)
16:10
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Артем Дзюба может сыграть с ЦСКА (7)
13:23
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
Борис Игнатьев: кризис "Спартака" замешан на том, что некоторые болельщики не понимают очевидных вещей (6)
12:29
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
Шамиль Газизов: не знаю откуда появилась информация про Юрана - мы даже не рассматривали этот вариант
11:35
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Зелимхан Бакаев: "Арсенал" был бы сейчас уже в тройке лидеров, если бы мы не растеряли кучу очков на старте (2)
Дмитрий Рыболовлев вернулся в Москву
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, являющийся владельцем "Монако", вернулся в Москву.
51-летний бизнесмен был освобожден под условие судебного контроля.
"Рыболовлев в настоящее время находится в Москве. Он освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако и он не ограничен в перемещениях" - цитирует представителя бизнесмена Дмитрия Чечкина "Интерфакс".
51-летний бизнесмен был освобожден под условие судебного контроля.
"Рыболовлев в настоящее время находится в Москве. Он освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако и он не ограничен в перемещениях" - цитирует представителя бизнесмена Дмитрия Чечкина "Интерфакс".
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