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Дмитрий Рыболовлев вернулся в Москву

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, являющийся владельцем "Монако", вернулся в Москву.

51-летний бизнесмен был освобожден под условие судебного контроля.

"Рыболовлев в настоящее время находится в Москве. Он освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако и он не ограничен в перемещениях" - цитирует представителя бизнесмена Дмитрия Чечкина "Интерфакс".
Теги: Рыболовлев Монако
Сегодня, 20:07
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#9  Сибирячок   (Сегодня, 20:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
Цитата: Сибирячок
Бутырка - это дача, а дом - это Белый Лебедь.

Бытырка это пункт отправления,а конечная это Белый Лебедь.

только деньги за Уралкалий надо вернуть в госбюджет
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  Frankenstein   (Сегодня, 20:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Бутырка - это дача, а дом - это Белый Лебедь.

Бытырка это пункт отправления,а конечная это Белый Лебедь.
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 20:54)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FCD 1923
Цитата: Agasphere
А с какого бодуна ему "Динамо" домом сделалось.

Приятно видеть. Он до мозга костей Динамовский. Первое пришествие с покупкой сб. Португалии в Динамо- не сложилось. Сказал- время не пришло. Может сейчас пора?

Ты не путаешь Рыболовлева с Федорычевым?

Цитата: Frankenstein
Цитата: Agasphere
Домой это в "Амкар",

домой-это в Бутырку

Бутырка - это дача, а дом - это Белый Лебедь.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Frankenstein   (Сегодня, 20:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Agasphere
Домой это в "Амкар",

домой-это в Бутырку
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#5  FCD 1923  Истра (Сегодня, 20:50)
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Agasphere
А с какого бодуна ему "Динамо" домом сделалось.

Приятно видеть. Он до мозга костей Динамовский. Первое пришествие с покупкой сб. Португалии в Динамо- не сложилось. Сказал- время не пришло. Может сейчас пора?


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И особо, с большим наслажденьем- я кладу на московский Спартак.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 20:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Теперь хер выманишь его в Манаку
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Agasphere  Москва (Сегодня, 20:47)
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Цитата: FCD 1923
Монако накуй- домой в Динамо.

"Монако"-то теперь понятно, почему накуй, -- никакой благодарности за финансовый вклад в возрождение клуба от властей. flushed
А с какого бодуна ему "Динамо" домом сделалось. Домой это в "Амкар", по-моему, для Рыболовлева. Пусть полнимает, если осталось на что! bowtie
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#2  FCD 1923  Истра (Сегодня, 20:31)
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Болеет за:
«Динамо» М
Монако накуй- домой в Динамо.


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И особо, с большим наслажденьем- я кладу на московский Спартак.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
#1  кандид  Млечный путь (Сегодня, 20:28)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Дела тухлые ? Или наоборот , ни хрена не очкует ? scream
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
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