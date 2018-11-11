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Безоговорочная победа ЦСКА и заслуженное поражение "Зенита". Все о главном матче выходных
"Армейцы" имели солидное преимущество и уверенно добыли победу. "Питерцы" же с каждым матчем играют все хуже. Rusfootball.info анализирует встречу команд Гончаренко и Семака, рассуждает о ее последствиях для сборной России и размышляет над тем фактом, что при судействе Москалева ЦСКА всегда выигрывает.
В этом воскресном дне "Уфе" уделяется большое внимание. Сначала она обыграла "Спартак", и мы говорили об этом. А затем сошлись лицом к лицу команды Гончаренко и Семака. И мы уже, конечно, не упускаем момента вспомнить о том, что оба они совсем недавно успешно работали именно в "Уфе", чем в том числе заслужили приглашения в свои нынешние клубы. Впрочем, детали тренерской дуэли в данный момент не слишком хорошо прочерчиваются. Каждый наставник на данный момент больше борется с обстоятельствами, чем со своими очередными оппонентами.
Гончаренко, например, продолжает испытывать трудности с большим количеством травмированных. Перед сегодняшней игрой ему пришлось заменять выбывших Фернандеса и Облякова, а это значит, что у ЦСКА обновились исполнители на флангах. И, откровенно говоря, Щенников и Ефремов номинально уступают своим партнерам по качеству подключений к атакам. Хорошо для "армейцев", что сегодня им удалось победить и с некоторой просадкой в данном компоненте.
Что касается Семака, то у него ситуация еще более сложная. Его команда в последних матчах слабо атакует и плохо обороняется. При этом я бы не говорил, что все дело исключительно в усталости. Иванович, Чернов и Дзюба не играли в Бордо в четверг, а в недельном цикле готовились именно к ЦСКА. Кузяев, Шатов и Мак сыграли против французов не более 30 минут - мы тоже не можем считать их сильно загруженными на этой неделе. Тем не менее, сегодня мы видим, что ни один из этих игроков по большому счету не выглядел свежим и готовым к игре на 100 процентов.
Особенно это было заметно в первой половине встречи. "Армейцы" оформили свое преимущество как раз с помощью активного прессинга на чужой половине поля. Каждый раз они располагались так высоко, что у "Зенита" был только один выбор - выносить мяч верхом. Маркизио вот попробовал сыграть иным образом, чуть-чуть промедлил и поскользнулся - Ахметов с Сигурдссоном тут же его "съели" и организовали для Чалова убойный голевой момент.
Второй гол пришел после аналогичной ситуации. ЦСКА вновь высоко встретил соперника. Лунев выбил мяч, но не очень уверенно - хозяева оказались первыми на нем. А дальше за счет последствий прессинга на половине поля "Зенита" игроков "армейского" клуба оказалось не меньше, чем игроков питерского клуба. Добавляем к этому бездействие опорников - Маркизио не встречает своего оппонента, Ерохин не бежит за своим - и оборона гостей разорвана по швам.
Маркизио действительно провел провальный матч, и его замена в перерыве выглядит заслуженной. По хорошему на второй тайм не должен был выйти и Иванович, допустивший ошибок едва ли не больше, чем за все предыдущие игры. Но снять защитника и выпустить более атакующего футболиста было бы слишком рискованно, а менять Бранислава на условного Анюкова было бы просто расточительно. Впрочем, мы должны говорить не только о проблемах в обороне. Не менее важно, что "Зенит" сегодня был абсолютно неубедителен в атаке.
За 90 минут плюс несколько добавленных Акинфеев ни разу не вступил в игру. Один раз мяч прилетел в створ его ворот, но серьезной работой его поимку не назвать. "Питерцы" испытывали большие проблемы даже не с последним ударом, а с тем, чтобы довести дело до него. Они владели мячом 64 процента времени, но зачастую между собой его перекатывали защитники и опорники. И здесь, кстати, тоже вопрос к Маркизио, Ерохину и еще Кузяеву, которые не могли начать или разогнать атаки. Можно много говорить об усталости, но не стоит стесняться сказать, что команда Семака не особо понимает, как ей нужно действовать в нападении. Раньше помогали забросы на Дзюбу, сейчас не работают даже они.
Окончательный состав игроков, которые уже завтра приедут в расположение нашей национальной команды, вновь претерпит изменения. Череда травм сегодня, к сожалению, продолжилась. После неудачного падения на руку на носилках поле покинул Ахметов. Он впервые был вызван в сборную России, но кажется, что его участие в предстоящем сборе не состоится. Также, судя по всему, вне сборной на этот раз останется Дзюба.
После одного из верховых единоборств Артем почувствовал боль в колене, которое у него уже было со всех сторон заклеено специальным тейпом. Семак незамедлительно заменил своего нападающего, который после рукопожатия с тренером тут же направился в раздевалку. Таким образом, Черчесову в очередной раз придется скорректировать список приглашенных в сборную футболистов. Будем верить, что это не скажется на результатах товарищеского матча со сборной Германии и официальной встречи со сборной Швеции. И, конечно же, желаем скорейшего выздоровления Ахметову и Дзюбе.
Не сказать, что перед игрой судейской теме уделялось большое внимание, но свой интерес к ней был. Все-таки Владимир Москалев не работал на матчах Премьер-Лиги с 2 сентября. Ровно с того дня, когда он получил неудовлетворительную оценку за обслуживание встречи "Зенита" со "Спартаком". Тогда "питерцы" заявляли о том, что арбитр сделал свою работу некачественно. И вот сегодня он получил назначение на такой большой матч после такого большого перерыва. Согласен, что некоторых это могло волновать.
Впрочем, более животрепещущим был тот факт, что при судействе Москалева ЦСКА всегда выигрывает - семь из семи. Так получилось, что эта тенденция не прервалась, и в ней появился восьмой матч. Если бы Владимир сегодня грубо ошибся хотя бы один раз, то ему бы, конечно, сильно досталось. Но хочется отметить, что он отработал неплохо и как минимум не дал поводов говорить о том, что он повлиял на исход встречи. Возможно, какие-то ошибки в плане методики с его стороны были, но на итоговую оценку они влиять не должны. ЦСКА заслуженно победил исключительно благодаря своим стараниям, а "Зенит" заслуженно проиграл исключительно из-за своих недочетов и недоработок.
Заглавное фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Уфимский след
В этом воскресном дне "Уфе" уделяется большое внимание. Сначала она обыграла "Спартак", и мы говорили об этом. А затем сошлись лицом к лицу команды Гончаренко и Семака. И мы уже, конечно, не упускаем момента вспомнить о том, что оба они совсем недавно успешно работали именно в "Уфе", чем в том числе заслужили приглашения в свои нынешние клубы. Впрочем, детали тренерской дуэли в данный момент не слишком хорошо прочерчиваются. Каждый наставник на данный момент больше борется с обстоятельствами, чем со своими очередными оппонентами.
Гончаренко, например, продолжает испытывать трудности с большим количеством травмированных. Перед сегодняшней игрой ему пришлось заменять выбывших Фернандеса и Облякова, а это значит, что у ЦСКА обновились исполнители на флангах. И, откровенно говоря, Щенников и Ефремов номинально уступают своим партнерам по качеству подключений к атакам. Хорошо для "армейцев", что сегодня им удалось победить и с некоторой просадкой в данном компоненте.
Фото: Официальный твиттер ПФК ЦСКА
Что касается Семака, то у него ситуация еще более сложная. Его команда в последних матчах слабо атакует и плохо обороняется. При этом я бы не говорил, что все дело исключительно в усталости. Иванович, Чернов и Дзюба не играли в Бордо в четверг, а в недельном цикле готовились именно к ЦСКА. Кузяев, Шатов и Мак сыграли против французов не более 30 минут - мы тоже не можем считать их сильно загруженными на этой неделе. Тем не менее, сегодня мы видим, что ни один из этих игроков по большому счету не выглядел свежим и готовым к игре на 100 процентов.
ЦСКА отлично использовал прессинг
Особенно это было заметно в первой половине встречи. "Армейцы" оформили свое преимущество как раз с помощью активного прессинга на чужой половине поля. Каждый раз они располагались так высоко, что у "Зенита" был только один выбор - выносить мяч верхом. Маркизио вот попробовал сыграть иным образом, чуть-чуть промедлил и поскользнулся - Ахметов с Сигурдссоном тут же его "съели" и организовали для Чалова убойный голевой момент.
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Второй гол пришел после аналогичной ситуации. ЦСКА вновь высоко встретил соперника. Лунев выбил мяч, но не очень уверенно - хозяева оказались первыми на нем. А дальше за счет последствий прессинга на половине поля "Зенита" игроков "армейского" клуба оказалось не меньше, чем игроков питерского клуба. Добавляем к этому бездействие опорников - Маркизио не встречает своего оппонента, Ерохин не бежит за своим - и оборона гостей разорвана по швам.
"Зенит" в атаке - 1 удар в створ, и тот совсем не опасный
Маркизио действительно провел провальный матч, и его замена в перерыве выглядит заслуженной. По хорошему на второй тайм не должен был выйти и Иванович, допустивший ошибок едва ли не больше, чем за все предыдущие игры. Но снять защитника и выпустить более атакующего футболиста было бы слишком рискованно, а менять Бранислава на условного Анюкова было бы просто расточительно. Впрочем, мы должны говорить не только о проблемах в обороне. Не менее важно, что "Зенит" сегодня был абсолютно неубедителен в атаке.
За 90 минут плюс несколько добавленных Акинфеев ни разу не вступил в игру. Один раз мяч прилетел в створ его ворот, но серьезной работой его поимку не назвать. "Питерцы" испытывали большие проблемы даже не с последним ударом, а с тем, чтобы довести дело до него. Они владели мячом 64 процента времени, но зачастую между собой его перекатывали защитники и опорники. И здесь, кстати, тоже вопрос к Маркизио, Ерохину и еще Кузяеву, которые не могли начать или разогнать атаки. Можно много говорить об усталости, но не стоит стесняться сказать, что команда Семака не особо понимает, как ей нужно действовать в нападении. Раньше помогали забросы на Дзюбу, сейчас не работают даже они.
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Минус 2 игрока для сборной России
Окончательный состав игроков, которые уже завтра приедут в расположение нашей национальной команды, вновь претерпит изменения. Череда травм сегодня, к сожалению, продолжилась. После неудачного падения на руку на носилках поле покинул Ахметов. Он впервые был вызван в сборную России, но кажется, что его участие в предстоящем сборе не состоится. Также, судя по всему, вне сборной на этот раз останется Дзюба.
После одного из верховых единоборств Артем почувствовал боль в колене, которое у него уже было со всех сторон заклеено специальным тейпом. Семак незамедлительно заменил своего нападающего, который после рукопожатия с тренером тут же направился в раздевалку. Таким образом, Черчесову в очередной раз придется скорректировать список приглашенных в сборную футболистов. Будем верить, что это не скажется на результатах товарищеского матча со сборной Германии и официальной встречи со сборной Швеции. И, конечно же, желаем скорейшего выздоровления Ахметову и Дзюбе.
Фото: РИА Новости
Москалев и ЦСКА - 8 матчей, 8 побед "армейцев"
Не сказать, что перед игрой судейской теме уделялось большое внимание, но свой интерес к ней был. Все-таки Владимир Москалев не работал на матчах Премьер-Лиги с 2 сентября. Ровно с того дня, когда он получил неудовлетворительную оценку за обслуживание встречи "Зенита" со "Спартаком". Тогда "питерцы" заявляли о том, что арбитр сделал свою работу некачественно. И вот сегодня он получил назначение на такой большой матч после такого большого перерыва. Согласен, что некоторых это могло волновать.
Впрочем, более животрепещущим был тот факт, что при судействе Москалева ЦСКА всегда выигрывает - семь из семи. Так получилось, что эта тенденция не прервалась, и в ней появился восьмой матч. Если бы Владимир сегодня грубо ошибся хотя бы один раз, то ему бы, конечно, сильно досталось. Но хочется отметить, что он отработал неплохо и как минимум не дал поводов говорить о том, что он повлиял на исход встречи. Возможно, какие-то ошибки в плане методики с его стороны были, но на итоговую оценку они влиять не должны. ЦСКА заслуженно победил исключительно благодаря своим стараниям, а "Зенит" заслуженно проиграл исключительно из-за своих недочетов и недоработок.
Заглавное фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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