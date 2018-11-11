Безоговорочная победа ЦСКА и заслуженное поражение "Зенита". Все о главном матче выходных

Уфимский след

Фото: Официальный твиттер ПФК ЦСКА

ЦСКА отлично использовал прессинг

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

"Зенит" в атаке - 1 удар в створ, и тот совсем не опасный

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Минус 2 игрока для сборной России

Фото: РИА Новости

Москалев и ЦСКА - 8 матчей, 8 побед "армейцев"