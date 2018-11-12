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Сесар Навас: задача "Рубина" - стараться побеждать в каждом матче, выкладываться на все сто процентов

Защитник "Рубина" Сесар Навас прокомментировал ничью с "Локомотивом" (0:0).

"Нам было сложно обороняться, у "Локомотива" одно из лучших нападений во всей лиге. Но нам удалось сделать так, чтобы они нанесли минимум ударов по воротам. Соперник играл после непростого матча в Лиге чемпионов. Возможно, сказалась усталость. Но и мы отлично играли и имели возможность забить.

Какие задачи у "Рубина" в конце первой части сезона? Идти от матча к матчу, стараться побеждать в каждой игре и выкладываться на сто процентов. Победы достаются непросто, но мы всегда стараемся играть на максимуме", — приводит слова Наваса пресс-служба "Рубина".
Теги: Рубин Навас Локомотив
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