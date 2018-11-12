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Олег Кононов: наша дуэль с Гончаренко выходит на совершенно другой уровень

Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что не считает себя представителем белорусской школы, а также высказался о противостоянии с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко.

"Я не считаю себя представителем белорусской школы. Я много лет жил и играл в Белоруссии, начинал там тренировать, но я россиянин: родился в Курске, учился в Смоленском университете физкультуры, лицензии получал в России. Отношения у меня с Белоруссией отличные, сын от первого брака работает тренером в БАТЭ.

С Виктором Гончаренко мы встречались в рамках дерби, когда он еще руководил "Кубанью", а я - "Краснодаром". У нас и тогда были яркие матчи, а теперь наша дуэль выходит на новый московский уровень", — ответил Кононов.

ФК "Спартак"
Теги: Кононов Спартак Гончаренко БАТЭ
Сегодня, 15:41
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(9)
#12  cska1971  Москва (Сегодня, 16:44)
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Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
да ты любезный, либо демагог, либо попросту свистун...


Не, ну так проще всего. Если чего не понял, обвини противоположную сторону в демагогии. У вас там все такие? У тренера дуэль без соперника, у тебя чтение без понимания...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#11  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
...а как это называется!?


Болтовня это называется... ))))

да ты любезный, либо демагог, либо попросту свистун...
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#10  ДЯДЬКА   (Сегодня, 16:31)
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Болеет за:
ЦСКА
И тут ОстапаОлега понесло.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
#9  cska1971  Москва (Сегодня, 16:25)
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Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
...а как это называется!?


Болтовня это называется... ))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#8  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:25)
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: kuzz
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
отлично! отлично для всех! чем больше отечественных самобытных тренеров, как Кононов и Гончаренко тем лучше нашему футболу!

Да старый, а сколько раз ты восторгался при новой смене тренера, и снова и снова, а далее тьфу физрук, тренеришка на кол его и тд и тп. Вырвись из этого порочного круга

бредишь что ли!? или в укурке!? я восторгался назначением Карреры или Риначо!? ...или может Карпина, или Эмери, или Якина?! чё херню несешь!

Аленичеву, да был рад однозначно! но это одному из многих! и помощники приглашенные им, пока были втроём дали долгожданный результат! но, когда один из них решил, что стал крутым и избавился от своих коллег, то потерпел фиаско!

Цитата: Lols
На какой другой уровень лол? Ты физрук и возглавил убогий говно клуб.

все убогие, по жизни за убогий ньюкасл болеют!

Старик я конечно немного обобщил, но посыл я надеюсь ты понял, что тренер в системе Федуна скорей всего и есть 10% успеха

А вот это, к сожалению факт не оспоримый! тут только надеятся только, что тренер будет толковый, и Измайлова выгонят, и его сменит умный человек, как Жирков был до него например.
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#7  kuzz  Москва (Сегодня, 16:22)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: kuzz
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
отлично! отлично для всех! чем больше отечественных самобытных тренеров, как Кононов и Гончаренко тем лучше нашему футболу!

Да старый, а сколько раз ты восторгался при новой смене тренера, и снова и снова, а далее тьфу физрук, тренеришка на кол его и тд и тп. Вырвись из этого порочного круга

бредишь что ли!? или в укурке!? я восторгался назначением Карреры или Риначо!? ...или может Карпина, или Эмери, или Якина?! чё херню несешь!

Аленичеву, да был рад однозначно! но это одному из многих! и помощники приглашенные им, пока были втроём дали долгожданный результат! но, когда один из них решил, что стал крутым и избавился от своих коллег, то потерпел фиаско!

Цитата: Lols
На какой другой уровень лол? Ты физрук и возглавил убогий говно клуб.

все убогие, по жизни за убогий ньюкасл болеют!

Старик я конечно немного обобщил, но посыл я надеюсь ты понял, что тренер в системе Федуна скорей всего и есть 10% успеха
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#6  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:17)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
На какой другой уровень лол? Ты физрук и возглавил убогий говно клуб.

говно, это ты и клуб, который у тебя на аве утырок!

Цитата: cska1971
Ганчаренко не забудьте передать, что у него, оказывается, дуэль... )))))))

...а как это называется!?
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#5  cska1971  Москва (Сегодня, 16:07)
  • -2
  •  (10)

Ганчаренко не забудьте передать, что у него, оказывается, дуэль... )))))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#4  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:06)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
отлично! отлично для всех! чем больше отечественных самобытных тренеров, как Кононов и Гончаренко тем лучше нашему футболу!

Да старый, а сколько раз ты восторгался при новой смене тренера, и снова и снова, а далее тьфу физрук, тренеришка на кол его и тд и тп. Вырвись из этого порочного круга

бредишь что ли!? или в укурке!? я восторгался назначением Карреры или Риначо!? ...или может Карпина, или Эмери, или Якина?! чё херню несешь!

Аленичеву, да был рад однозначно! но это одному из многих! и помощники приглашенные им, пока были втроём дали долгожданный результат! но, когда один из них решил, что стал крутым и избавился от своих коллег, то потерпел фиаско!

Цитата: Lols
На какой другой уровень лол? Ты физрук и возглавил убогий говно клуб.

все убогие, по жизни за убогий ньюкасл болеют!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#3  Lols  Лондон (Сегодня, 15:59)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Ньюкасл»
На какой другой уровень лол? Ты физрук и возглавил убогий говно клуб.
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#2  kuzz  Москва (Сегодня, 15:58)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
отлично! отлично для всех! чем больше отечественных самобытных тренеров, как Кононов и Гончаренко тем лучше нашему футболу!

Да старый, а сколько раз ты восторгался при новой смене тренера, и снова и снова, а далее тьфу физрук, тренеришка на кол его и тд и тп. Вырвись из этого порочного круга
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:55)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
отлично! отлично для всех! чем больше отечественных самобытных тренеров, как Кононов и Гончаренко тем лучше нашему футболу!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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