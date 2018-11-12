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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Быстров: мы с Аршавиным в роли тренеров дали бы СМИ много поводов для скандалов
Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров ответил на вопрос о том, согласился бы он войти в тренерский штаб Аршавина, если бы тот стал тренером.
— Как вы думаете, что ждет Аршавина дальше? Не исключаете, что он может вернуться в "Зенит", но уже не в статусе футболиста?
— В этой ситуации все будет зависть только от желания Андрея и самого клуба. Считаю, что возвращение Аршавина в "Зенит" вполне реально, если этого захочет руководство сине-бело-голубых. Андрей – человек, который может и должен повлиять на развитие питерской футбольной молодежи. На данный момент с этим в "Зените" все очень печально. Грустно наблюдать за тем, как в составе ЦСКА и "Спартака" на поле выходят молодые футболисты, воспитанники академий, в то время как у "Зенита" — итальянцы пенсионного возраста. Удручающее зрелище.
— Если абстрагироваться от "Зенита", видите его в качестве тренера?
— Почему бы и нет? Уверен, что Аршавин будет отличным тренером, если захочет.
— Вы бы согласились пополнить тренерский штаб Аршавина, если бы получили от него предложение?
— Конечно. Вы только представьте себе эту ситуацию: в качестве футболистов мы участвовали в таком количестве передряг, а теперь мы – два тренера. Все корреспонденты и журналисты были бы довольны. Мы бы дали вам много поводов для скандалов (смеется).
"Матч ТВ"
— Как вы думаете, что ждет Аршавина дальше? Не исключаете, что он может вернуться в "Зенит", но уже не в статусе футболиста?
— В этой ситуации все будет зависть только от желания Андрея и самого клуба. Считаю, что возвращение Аршавина в "Зенит" вполне реально, если этого захочет руководство сине-бело-голубых. Андрей – человек, который может и должен повлиять на развитие питерской футбольной молодежи. На данный момент с этим в "Зените" все очень печально. Грустно наблюдать за тем, как в составе ЦСКА и "Спартака" на поле выходят молодые футболисты, воспитанники академий, в то время как у "Зенита" — итальянцы пенсионного возраста. Удручающее зрелище.
— Если абстрагироваться от "Зенита", видите его в качестве тренера?
— Почему бы и нет? Уверен, что Аршавин будет отличным тренером, если захочет.
— Вы бы согласились пополнить тренерский штаб Аршавина, если бы получили от него предложение?
— Конечно. Вы только представьте себе эту ситуацию: в качестве футболистов мы участвовали в таком количестве передряг, а теперь мы – два тренера. Все корреспонденты и журналисты были бы довольны. Мы бы дали вам много поводов для скандалов (смеется).
"Матч ТВ"
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