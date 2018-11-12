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Владимир Быстров: мы с Аршавиным в роли тренеров дали бы СМИ много поводов для скандалов

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров ответил на вопрос о том, согласился бы он войти в тренерский штаб Аршавина, если бы тот стал тренером.

— Как вы думаете, что ждет Аршавина дальше? Не исключаете, что он может вернуться в "Зенит", но уже не в статусе футболиста?

— В этой ситуации все будет зависть только от желания Андрея и самого клуба. Считаю, что возвращение Аршавина в "Зенит" вполне реально, если этого захочет руководство сине-бело-голубых. Андрей – человек, который может и должен повлиять на развитие питерской футбольной молодежи. На данный момент с этим в "Зените" все очень печально. Грустно наблюдать за тем, как в составе ЦСКА и "Спартака" на поле выходят молодые футболисты, воспитанники академий, в то время как у "Зенита" — итальянцы пенсионного возраста. Удручающее зрелище.

— Если абстрагироваться от "Зенита", видите его в качестве тренера?

— Почему бы и нет? Уверен, что Аршавин будет отличным тренером, если захочет.

— Вы бы согласились пополнить тренерский штаб Аршавина, если бы получили от него предложение?

— Конечно. Вы только представьте себе эту ситуацию: в качестве футболистов мы участвовали в таком количестве передряг, а теперь мы – два тренера. Все корреспонденты и журналисты были бы довольны. Мы бы дали вам много поводов для скандалов (смеется).

"Матч ТВ"
Теги: Быстров Аршавин
Сегодня, 19:42
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#4  Сибирячок   (Сегодня, 21:09)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Сибирячок,
Пшел вон

Не кукарекай.
В Санкт-Петербурге на улице Ломоносова Быстров стоял у входа в один из ночных заведений. Он с жестяной банкой в руке ковырялся в смартфоне и что-то сказал стоявшим там мужчинам.

Не слышно, что один из них сказал футболисту, но затем мужчина агрессивно дал кулаком в лицо Владимиру. Быстров отлетел на пару шагов и после удара продолжил залипать смартфон.Инцидент произошел на улице Ломоносова, где находятся два известных в Петербурге гей-клуба – «Центральная станция» и «Голубая устрица». Владимир получил по лицу у второго заведения.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 20:53)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
поэтому вы на хрен никому не нужны,дома сидите епт)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  zenit47  СПБ (Сегодня, 20:13)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Сибирячок,
Пшел вон
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:55)
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Крысёныш после звездюлей у питерского гей-клуба в себя пришёл. Да ещё заговорил.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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