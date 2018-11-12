Юрий Газинский будет капитаном сборной России в ближайших матчах

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что капитаном сборной России в ближайших матчах команды будет полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский.Напомним, что сборной России проведет в ноябре две встречи. 15 ноября в Лейпциге россияне сыграют контрольную игры против команды Германии, а 20 ноября нашим футболистам предстоит встреча со шведами в рамках Лиги наций.