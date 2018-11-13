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Александр Панов - Кононову: теперь ты один из нас и имя твое Гладиатор

Бывший форвард сборной России и "Зенита", болельщик "Спартака" Александр Панов поприветствовал Олега Кононова в московском клубе.

"У тебя великое имя. Прежде, чем убить тебя, он должен убить твое имя. "Спартак" никому не удастся убить!!! Удачи тебе, Тренер!!! Теперь ты один из нас и имя твое Гладиатор!!!" – написал Панов в инстаграме.
Теги: Панов Спартак Кононов
Сегодня, 01:09
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#6  Виктор Сарков   (Сегодня, 02:19)
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online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 13.11.2018 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 01:25)
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Цитата: Medv51
А за кого болеть это чисто его выбор !)))

Ага, где жирней ломоть, там и родина.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Medv51  Россия (Сегодня, 01:21)
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Не Панов как игрок мне нравился , конечно сейчас он болеет не за свою бывшую команду , но это его право , почему нет то !?
И для сборной он был полезен и для бомжей , но а теперь он отошёл от дел. А за кого болеть это чисто его выбор !)))


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Вперёд КБ !!!!
Регистрация: 24.02.2014 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 01:17)
  • +1
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И кто-то пасть раскрыл, что напрасно дали в жопу ногой карлику. Кот сомневался раньше , а щас уже нет.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Zenitcheg  Finland (Сегодня, 01:14)
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Болеет за:
«Барселона»
Из года в год у сашули панова всё сильнее красно-белый синдром бушует. Ещё годик-другой и он создаст, наверное, секту поклонения ромбику спартаковскому smile


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
#1  Северин   (Сегодня, 01:12)
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Еб..ать...
Регистрация: 1.11.2018 [жалоба]
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