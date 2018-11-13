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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Панов - Кононову: теперь ты один из нас и имя твое Гладиатор
Бывший форвард сборной России и "Зенита", болельщик "Спартака" Александр Панов поприветствовал Олега Кононова в московском клубе.
"У тебя великое имя. Прежде, чем убить тебя, он должен убить твое имя. "Спартак" никому не удастся убить!!! Удачи тебе, Тренер!!! Теперь ты один из нас и имя твое Гладиатор!!!" – написал Панов в инстаграме.
"У тебя великое имя. Прежде, чем убить тебя, он должен убить твое имя. "Спартак" никому не удастся убить!!! Удачи тебе, Тренер!!! Теперь ты один из нас и имя твое Гладиатор!!!" – написал Панов в инстаграме.
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