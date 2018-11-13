Александр Панов - Кононову: теперь ты один из нас и имя твое Гладиатор

Бывший форвард сборной России и "Зенита", болельщик "Спартака" Александр Панов поприветствовал Олега Кононова в московском клубе."У тебя великое имя. Прежде, чем убить тебя, он должен убить твое имя. "Спартак" никому не удастся убить!!! Удачи тебе, Тренер!!! Теперь ты один из нас и имя твое Гладиатор!!!" – написал Панов в инстаграме.