Новости партнеров

Сергей Петров не полетит на матч с Германией - вместо него в сборную вызван В. Игнатьев

Стали известны подробности состояния защитника "Краснодара" Сергея Петрова.

По решению медицинского штаба сборной России Петров не полетит с командой на товарищеский матч с Германией. Вместо него в национальную команду вызван футболист "Локомотива" Владислав Игнатьев.

Rusfootball.info
Теги: Сборная России Петров Игнатьев
Сегодня, 13:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 13:23)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Игнатьев недополузащитник и недозащитник одновременно. Паршивлюк так всю бровку закрыть может. Непонятно почему его игнорируют...
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.