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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сергей Петров не полетит на матч с Германией - вместо него в сборную вызван В. Игнатьев
Стали известны подробности состояния защитника "Краснодара" Сергея Петрова.
По решению медицинского штаба сборной России Петров не полетит с командой на товарищеский матч с Германией. Вместо него в национальную команду вызван футболист "Локомотива" Владислав Игнатьев.
Rusfootball.info
По решению медицинского штаба сборной России Петров не полетит с командой на товарищеский матч с Германией. Вместо него в национальную команду вызван футболист "Локомотива" Владислав Игнатьев.
Rusfootball.info
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