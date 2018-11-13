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Игорь Черевченко возглавил "Арсенал"

Игорь Черевченко стал главным тренером тульского "Арсенала".

Помогать 44-летнему специалисту будут старший тренер Игорь Семшов, тренер Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун.

ПФК "Арсенал"
Теги: Черевченко Арсенал Тула
Сегодня, 18:08
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#5  СуперШтангист   (Сегодня, 18:51)
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online
Болеет за:
«Терек»
Зачем этого Червиченко взяли? Ему только "Эгриси" с Уткиным тренировать.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#4  dreamcatcher   (Сегодня, 18:29)
  • +1
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Цитата: Жорж Милославский
Опыта набираться?

Тренироваться на кошках.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Сегодня, 18:21)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неудачный выбор, только если до зимнего перерыва.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 18:18)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Опыта набираться?
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#1  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 18:13)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Такой себе выбор
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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