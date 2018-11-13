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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Адвокат Кокорина: наша сторона предоставила все необходимые документы для того, чтобы Александра выпустили из СИЗО
Олег Попов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказал о своей кассационной жалобе на арест игрока, поданной во вторник в президиум Мосгорсуда.
Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев заключены под стражу в столичный СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. Обоим футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за нападения за Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, и также чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.
– Мы рассчитываем на любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, – сказал Попов. – Наша сторона предоставила суду все необходимые документы и для перевода на домашний арест, и для освобождения из под стражи под подписку о невыезде – показали, что у Александра есть квартира в Москве, и для того, чтобы Кокорина отпустили под залог.
– Дата рассмотрения жалобы еще не известна?
– У меня нет сведений о том, что она назначена.
– Действительно ли вашему подзащитному могут продлить срок следствия по делу до 8 февраля будущего года?
– Еще не ясно, для начала необходимо понять, будет ли следствие выходить с таким запросом. Сейчас данных, подтверждающих это, у меня нет. Пока значится срок до 8 декабря, до этой даты еще предстоит проведение необходимых следственных мероприятий, по результатам которых следствие сделает выводы о необходимости продления.
"Спорт-Экспресс"
Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев заключены под стражу в столичный СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. Обоим футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за нападения за Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, и также чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.
– Мы рассчитываем на любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, – сказал Попов. – Наша сторона предоставила суду все необходимые документы и для перевода на домашний арест, и для освобождения из под стражи под подписку о невыезде – показали, что у Александра есть квартира в Москве, и для того, чтобы Кокорина отпустили под залог.
– Дата рассмотрения жалобы еще не известна?
– У меня нет сведений о том, что она назначена.
– Действительно ли вашему подзащитному могут продлить срок следствия по делу до 8 февраля будущего года?
– Еще не ясно, для начала необходимо понять, будет ли следствие выходить с таким запросом. Сейчас данных, подтверждающих это, у меня нет. Пока значится срок до 8 декабря, до этой даты еще предстоит проведение необходимых следственных мероприятий, по результатам которых следствие сделает выводы о необходимости продления.
"Спорт-Экспресс"
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