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Сергей Песьяков: сильный вратарь должен допускать не больше двух ляпов за сезон

Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков рассказал, какие качества должны быть сильного вратаря.

"Главное - это надежность. Один тренер,как то сказал мне, что за сезон сильный вратарь должен допускать не больше двух ляпов. Я полностью согласен с этим мнением. На самом деле, многими качествами должен обладать хороший вратарь. Сейчас очень неплох Тер Штеген, до недавнего времени был неплох Кариус, хорош Кевин Трапп", - цитирует Песьякова пресс-служба "Ростова".
Теги: Песьяков Ростов Кариус
Сегодня, 13:34
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#1  Realist2000   (Сегодня, 14:50)
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Только "не" должно в этом выражении стоять перед "должен"...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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