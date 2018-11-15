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Сергей Прядкин: РПЛ хочет отказаться от матчей в понедельник

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига намерена отказаться от проведения матчей чемпионата России в понедельник.

– А календарь чемпионата России менять не собираетесь?

– Мы хотим отказаться от понедельничных матчей. Их и проводить-то начали из-за плотности календаря, с тем чтобы у команд было хотя бы по два полных дня между встречами. Но по понедельникам аудитория сильно проседает. Думаю, правильнее было бы больше матчей проводить в пятницу, но мы прекрасно понимаем, насколько непросто работать тренерам команд, играющих в еврокубках. Поэтому вопрос продолжает обсуждаться.

"Коммерсант"
Теги: Прядкин
Сегодня, 15:28
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#2  safonas   (Сегодня, 16:05)
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Цитата: robinzen
А то, что по системе осень-весна они целый летний месяц для футбола теряют (на отдых), им - похер, стало быть... Менеджмент, млять!

ну как же, с переходом на новый график наши клубы начали ЛЧ и ЛЕ каждый год брать


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:04)
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Болеет за:
«Зенит»
А то, что по системе осень-весна они целый летний месяц для футбола теряют (на отдых), им - похер, стало быть... Менеджмент, млять!


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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