Сергей Прядкин: РПЛ хочет отказаться от матчей в понедельник

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига намерена отказаться от проведения матчей чемпионата России в понедельник.– Мы хотим отказаться от понедельничных матчей. Их и проводить-то начали из-за плотности календаря, с тем чтобы у команд было хотя бы по два полных дня между встречами. Но по понедельникам аудитория сильно проседает. Думаю, правильнее было бы больше матчей проводить в пятницу, но мы прекрасно понимаем, насколько непросто работать тренерам команд, играющих в еврокубках. Поэтому вопрос продолжает обсуждаться.