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Александр Тарханов: скорей всего, Погребняк уже будет готовиться к весенней части РПЛ

Советник президента "Урала" Александр Тарханов рассказал, что нападающий Павел Погребняк вряд ли сыграет в чемпионате России в этом году.

"Павел Погребняк должен был полететь с командой на Кипр. Пока трудно сказать, сыграет ли он до конца года, ему еще нужно полностью восстановиться от травмы ахилла. Скорее всего, он уже будет готовиться к весенней части чемпионата", - цитирует Тарханова "РИА Новости".
Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 19:31
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#1  Mahoylich  Москва (Сегодня, 20:02)
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Болеет за:
«Спартак»
Ему это надо?


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Болельщик Спартака с 1967года.
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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