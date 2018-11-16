Источник: еще два игрока сборной России испытывают проблемы со здоровьем перед матчем со шведами

Участие двоих игроков сборной России в предстоящем матче против сборной Швеции находится под вопросом.Источник сообщает, что у Константина Рауша проблема с мышцами спины, а у Федора Кудряшова воспаление сухожилия мышц бедра. Несмотря на это, заменять этих игроков Станислава Черчесова не планирует.Сегодня полузащитник Роман Зобнин покинул расположение сборной.