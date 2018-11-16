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Источник: еще два игрока сборной России испытывают проблемы со здоровьем перед матчем со шведами

Участие двоих игроков сборной России в предстоящем матче против сборной Швеции находится под вопросом.

Источник сообщает, что у Константина Рауша проблема с мышцами спины, а у Федора Кудряшова воспаление сухожилия мышц бедра. Несмотря на это, заменять этих игроков Станислава Черчесова не планирует.

Сегодня полузащитник Роман Зобнин покинул расположение сборной.

Матч ТВ
Теги: Сборная России Сборная Швеции
Сегодня, 15:37
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#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:34)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ramzes
Как же у тебя полыхает, фашист *паный :))

иди на.уй петух из Гамбурга
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  Realist2000   (Сегодня, 16:02)
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online

Если шведы выиграют в Турции - услышим еще о новых травмированных.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#2  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 16:01)
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Болеет за:
«Барселона»
Хитрый Лис,
Как же у тебя полыхает, фашист *паный :))


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:49)
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online
Болеет за:
«Зенит»
есть повод пару негров подписать
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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