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Агент: "Ростов" на несколько минут опоздал в стремлении подписать Магнуссона

Агент защитника ЦСКА Хердура Магнуссона Бьярки Гуннлаугссон рассказал, что его клиент был близок к переходу в "Ростов".

"Ростов" хотел взять Магнуссона в аренду, потому что его не устраивало игровое время в Чемпионшипе. Клубы пытались договориться в последний момент, но факс опоздал буквально на несколько минут после закрытия трансферного окна, и сделка сорвалась. Правда, считаю, что к лучшему. Во-первых, слишком много исландцев в одном клубе — уже перебор. Во-вторых, для меня как для агента плохо, если несколько моих клиентов выступают в одном клубе на одной позиции.

Хердур счастлив в ЦСКА. Честно говоря, поначалу он сомневался, стоит ли переезжать из Англии в Россию. Ему казалось, что это будет шагом назад. Но большое влияние на Хердура оказала поездка в Россию на чемпионат мира. Фанаты, стадионы, сама Москва — Магнуссон и его девушка наслаждаются жизнью здесь. Плюс как минимум шесть матчей в Лиге чемпионов", - цитирует агента Sport24.
Теги: Ростов Магнуссон
Сегодня, 17:23
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