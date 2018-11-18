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Рашид Рахимов: "Ахмат" постарается проявить лучшие качества в матче с ЦСКА

Главный тренер "Ахмата Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 15-го тура премьер-лиги против ЦСКА.

"Постоянно следим за состоянием травмированных игроков, но форсировать их восстановление не хотим. Лучше перетерпеть. Отсутствие игроков на нас сказывается. Шесть-семь человек могли бы нам помочь, но они отсутствуют. Мы привлекаем к тренировкам игроков из дубля. Но очень важно иметь всю обойму в составе. ЦСКА - одна из тех команд, которые показывают мобильный и хорошо организованный футбол. Армейцы и "Краснодар" сейчас играют стабильно. Матч будет тяжелым. Надо проявить свои лучшие качества", - сказал Рахимов.

ФК "Ахмат"
Теги: Рахимов Ахмат
Вчера, 23:28
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