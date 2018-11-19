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В ГИБДД по Красноярскому краю подтвердили задержание Дмитрия Аленичева

Начальник пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Юлия Глушкова подтвердила, что главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев был задержан в субботу вечером по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

"Подтверждаю факт задержания Дмитрия Аленичева и автотранспортного средства, за рулем которого он находился в момент задержания", – сказала Глушкова.

Аленичеву грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на два года.

"СЭ"
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 09:26
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#11  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 12:05)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все говорили про багаж какой-то Аленя.Теперь понятно,что это был не багаж,а авоська с бухлом.Аленя поймали,а Титов наверное другой дорогой рванул!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#10  yuri  спб (Сегодня, 11:57)
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online

Всего 4 банки легкого алко преступлением считается в новом Средневековье. Алень сидели с котом у костра. Сволочное время- жестокий век жестокие сердца. Они бухнули, кот подбрасывал в костер шишек. Дурное время, одни неориентированные людишк- егэшники. Сделать уже было ничего нельзя. Искры летели в черную ночь.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  Sesk   (Сегодня, 11:23)
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Тренер бухает, потому что команда плохо играет. Команда плохо играет, потому что тренер бухает. Замкнутый круг.
Одни только гибдедешники и их бюджет в шоколаде.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#8  Volodia379   (Сегодня, 10:48)
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Наверно болелы сдали ментам! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#7  Skald   (Сегодня, 10:31)
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Болеет за:
«Спартак»
"По подозрению" (с)
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Сегодня, 10:25)
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Болеет за:
«Зенит»
Так вот от он какой багаж Аленичева!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 10:19)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Я думал всегда, что Аленичев более "солидный", ответственный человек. И за руль пьяным никак не сядет. А вот те на...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#4  Владимир Панфилов   (Сегодня, 09:55)
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А Титова отпустили,тренеришек.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#3  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 09:40)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: panin
с такой игрой Енисея я бы тоже забухал.

Хахаххаа
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  СМЭУ  СССР (Сегодня, 09:32)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Стыдоба то Аленю будет,если подтвердится подозрение. Ужас. Как бы руки на себя не наложил гусар
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#1  panin  Красноярск (Сегодня, 09:32)
  • +14
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
с такой игрой Енисея я бы тоже забухал.


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
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