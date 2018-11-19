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Валерий Рейнгольд: на самом деле, я просто преклоняюсь перед Аленичевым

Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал новость о задержании главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева в нетрезвом состоянии.

"Я знаю Аленичева исключительно с положительной стороны. Это несчастье для него. Тренерская доля такая: там неудачно, тут — и в конце концов остался ни с чем. Думаю, это частный случай, и больше такого не будет. На самом деле, это человек, перед которым я преклоняюсь.

Его травит клуб? Аленичев – взрослый человек. Был бы я президентом клуба или человеком, который отвечает за команду, я бы просто его уволил, потому что результат тренера – это его показатели в турнирной таблице", – сказал Рейнгольд.

Чемпионат
Теги: Аленичев Рейнгольд Енисей
Сегодня, 15:17
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#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:01)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cska1971
Так преклоняешься или уволил бы?

Сначала преклонился бы, а потом уволил smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 15:42)
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Валера ,встань с колен,он этого не заслуживает.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  sergey3709   (Сегодня, 15:27)
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Все дело в неустойке
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 15:24)
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Так преклоняешься или уволил бы?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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