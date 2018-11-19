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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Генич и Поленов прокомментируют матч Швеция - Россия
Прямую трансляцию матча Швеция — Россия можно будет увидеть 20 ноября в 22:40 по московскому времени на телеканале "Матч Премьер", сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в мобильном приложении "МАТЧ! КЛУБ".
Прокомментируют встречу на телеканале "Матч Премьер" Константин Генич и Михаил Поленов. В 22:15 в прямой эфир выйдет студия "Матч Премьер», которая продолжит работу и после завершения матча. Ведущий Дмитрий Дерунец принимает в студии гостей и экспертов, с которыми обсудит самые интересные подробности встречи.
Sport24
Прокомментируют встречу на телеканале "Матч Премьер" Константин Генич и Михаил Поленов. В 22:15 в прямой эфир выйдет студия "Матч Премьер», которая продолжит работу и после завершения матча. Ведущий Дмитрий Дерунец принимает в студии гостей и экспертов, с которыми обсудит самые интересные подробности встречи.
Sport24
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