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Руслан Нигматуллин: выбор между Гильерме и Луневым, словно выбор между "Мерседесом" и БМВ

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отметил достоинства нынешних вратарей национальной команды Гильерме и Андрея Лунева.

"Выбирать между Гильерме и Андреем Луневым — то же самое, что выбирать между "Мерседесом" и БМВ. Оба очень органично смотрятся в воротах сборной. Да, конечно, три мяча, пропущенных зенитовцем от немцев, смотрятся хуже, чем два сухих матча Гильерме. Наверное, какой-то другой тренер поставил бы со шведами именно его. Но, зная Черчесова, который тоже бывший голкипер, думаю, он доверит место Луневу", — сказал голкипер.

Ранее главный тренер сборной России признался, что Лунев будет в стартовом составе национальной команды на матч со Швецией.
Теги: Сборная России Нигматуллин Гильерме Лунев Черчесов
Сегодня, 11:23
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#12  Sergeevich   (Сегодня, 13:51)
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Болеет за:
«Зенит»
А я про БМВ слышал много негативных отзывов, в отличие от Мерседеса.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#11  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 13:45)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Правильно, поэтому нужно выбрать грека с хорошей прической


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#10  diego milito 22   (Сегодня, 13:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Бразильцев пришла пора, де-натурализовать и отправлять на историческую родину.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#9  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 12:29)
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: cska1971
Между этими двумя выбора вообще не должно стоять. При прочих равных играть должен наш. А натурализованный должен быть на голову выше, чтобы занимать место в национальной команде...

Вот именно! Чему этот бразил может научить? Надо брать 3 вратарем опытного как Габулова брали, а до этого в 2002 Черчесова брали.
А сейчас нужно было Рыжикова взять плюс Лунев и хорошо Шунин, хотя вместо последнего можно и Беленова


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#8  cska1971  Москва (Сегодня, 12:23)
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Между этими двумя выбора вообще не должно стоять. При прочих равных играть должен наш. А натурализованный должен быть на голову выше, чтобы занимать место в национальной команде...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#7  Korsar123   (Сегодня, 12:00)
  • +6
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online

Как выбор между стулом и Кокориным
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
#6  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:47)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Между запорожцем и ладой могилой
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#5  Romella  Красноярск (Сегодня, 11:44)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
выбор между парадной и подъездом
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 11:42)
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Между Русланом Нигматулиным и Сергеем Овчинниковым. Оба- ниже среднего по мастерству.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 11:40)
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Батенька, а не кажется ли Вам пропасть , между обычными людьми и этими зажравшимися .. Пропасть была черна. На так и на куй нам болеть за них?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:39)
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Болеет за:
ЦСКА
По мне 3 гола , пропущенных Луневым лучше сухого Гильерме.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 11:37)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Ростов»
скорее между 2110 и 2112 laughing
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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