Руслан Нигматуллин: выбор между Гильерме и Луневым, словно выбор между "Мерседесом" и БМВ

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отметил достоинства нынешних вратарей национальной команды Гильерме и Андрея Лунева."Выбирать между Гильерме и Андреем Луневым — то же самое, что выбирать между "Мерседесом" и БМВ. Оба очень органично смотрятся в воротах сборной. Да, конечно, три мяча, пропущенных зенитовцем от немцев, смотрятся хуже, чем два сухих матча Гильерме. Наверное, какой-то другой тренер поставил бы со шведами именно его. Но, зная Черчесова, который тоже бывший голкипер, думаю, он доверит место Луневу", — сказал голкипер.Ранее главный тренер сборной России признался, что Лунев будет в стартовом составе национальной команды на матч со Швецией.